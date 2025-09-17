سكي دبي تطلق تجربة عالم البطاريق

كشفت سكي دبي عن إطلاق أحدث مغامراتها الثلجية المميزة، وتتيح تجربة البطاريق الاستمتاع برحلة غامرة وفريدة وغير مسبوقة إلى عالم البطاريق.

تبدأ المغامرة بجولة خلف الكواليس، مع لقاء نوعين من البطاريق، وإطعامها باليد، إضافة إلى الوصول إلى منطقة المشاهدة تحت الماء، وتقدّم تجربة البطاريق للضيوف لقاءً يتجاوز مجرد مشاهدة البطاريق، حيث يعمّق فهمهم لموائلها الطبيعية، ويدعو إلى الحفاظ عليها، وتتاح الفرصة للقاء مشاهير مستعمرة البطاريق المحلية، بما في ذلك «توبي»، البطريق الذي اشتهر بتوقعاته خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، و«بوب»، أول بطريق ملكي وُلد وتربّى في قلب الصحراء.