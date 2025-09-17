إطلاق الموسم الثاني من أفلام «العين: واحة تنبض بالحياة»

أطلقت «حياكم في أبوظبي» الموسم الثاني من أفلام حملتها «العين: واحة تنبض بالحياة»، التي يواصل خلالها الصديقان الإماراتيان، المصور والمستكشف عبيد البدور والمهندس والشاعر سالم العطاس، رحلتهما المُلهمة في «دار الزين»، حيث تلتقي الثقافة الأصيلة بالمغامرات، ويتناغم الاستجمام مع الأنشطة العائلية والعروض الترفيهية، ويستمتع الصديقان بتجارب وتحديات لا تنسى ولحظات من التأمل والهدوء في منطقة العين، وجهة الاستكشاف، والتجدد، والتواصل مع التقاليد العريقة والطبيعة الخلابة.

ويرافق الموسم الجديد، المكون من أربعة أفلام، البدور والعطاس في رحلتهما التي تتجاوز المعالم الشهيرة، من تسلّق أشجار النخيل في الواحات، والتسابق على الكثبان الرملية، إلى الاسترخاء في جلسات العلاج بالصوت، وتذوق أشهى المأكولات المحضرة بمنتجات محلية طازجة، ويتنافس الصديقان أيضاً في التجديف في بحيرة عند سفح جبل حفيت، والتحليق مع جولات «صقور الإمارات للطيران»، والتزلج على الرمال، ويختتمان يومهما بأمسية تحت النجوم في منتجع بيورا إيكو ريتريت.

وطوال رحلتهما، يتشارك البدور والعطاس المأكولات الشعبية وجلسات السمر مع أهل منطقة العين، مسلطَين الضوء على كرم ضيافتها وترحيبها بالزوار من كل الأعمار.

وقال البدور: «في كل مرة أعود فيها إلى منطقة العين أشعر بأنني في داري، فهناك سحر خاص في طبيعتها وأهلها يدفعك إلى التريث والتأمل في أدق التفاصيل الصغيرة واللحظات التي تبقى وترافقك طويلاً حتى بعد الرحيل».