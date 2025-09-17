القرية العالمية تعلن تواريخ طرح باقات كبار الشخصيات

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تواريخ طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ30 المرتقب، لتمنح ضيوفها فرصة حصرية للارتقاء بتجربتهم، من خلال العديد من المزايا الاستثنائية والخدمات الراقية، حيث ستكون متاحة للحجز المسبق اعتباراً من 20 سبتمبر الجاري، وللبيع العام اعتباراً من 27 سبتمبر، حصرياً عبر الموقع الإلكتروني www.coca-cola-arena.com، وخلال هذا الموسم سيحظى أحد حاملي هذه الباقات بشيك بقيمة 30 ألف درهم، احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد لأشهر وجهة عائلية وثقافية على مستوى المنطقة.

وستعود الباقات الكلاسيكية الأكثر طلباً هذا الموسم بطرح الباقة «الماسية» بسعر 7550 درهماً، والباقة «البلاتينية» بسعر 3400 درهم، والباقة «الذهبية» بسعر 2450 درهماً، والباقة «الفضية» بسعر 1800 درهم، ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء هذه الباقات.

وستطرح القرية العالمية مجدداً خلال موسمها الجديد باقتَي «ميجا الذهبية» و«ميجا الفضية» اللتين تتيحان بطاقات سنوية من فئة «ألتميت بلاتينوم» لدخول متنزهات دبي باركس™ آند ريزورتس، التي توفّر للضيوف دخولاً غير محدود إلى جميع المتنزهات الترفيهية التي تحتضنها الوجهة، والتي تتضمّن «ريال مدريد ورلد» إضافة إلى متنزهات «موشنجيت™ دبي» و«ليغو لاند دبي» الترفيهية و«ليغو لاند المائية». كما تتضمّن الباقتين أيضاً تذاكر لدخول «ذا غرين بلانيت دبي» فضلاً عن خصومات حصرية على «فندق لابيتا» و«فندق ليغو لاند في دبي باركس™ آند ريزورتس». كما ستتضمن بعض الباقات خصومات على تذاكر «روكسي سينما» بالإضافة إلى أسعار دخول مخفضة للعائلة والأصدقاء ورصيد للمحفظة الإلكترونية. وسيجري طرح باقة كبار الشخصيات «ميجا الذهبية» بسعر 4900 درهم، في حين حُدِّدَ سعر باقة كبار الشخصيات «ميجا الفضية» مقابل 3350 درهماً.

واستجابةً للطلب الكبير على باقات كبار الشخصيات، ونظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها، سيجري طرح باقات كبار الشخصيات هذا الموسم عبر مراحل مختلفة، ضماناً لحصول أكبر عدد ممكن من روّاد القرية العالمية على باقاتهم بكل سهولة.

واعتباراً من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، ستكون مُخصصةً للحجز المسبق على كميات محدودة من كل الفئات الخاصة بباقات كبار الشخصيات التي تشمل الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية وباقات «ميجا» وذلك مقابل رسوم محددة.

وسينطلق طرح باقات كبار الشخصيات من جميع الفئات للعامة يوم السبت الموافق 27 سبتمبر في تمام الساعة 10 صباحاً على أن تستمر حتى نفاد الكمية المطروحة.