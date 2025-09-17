«أبوظبي للغة العربية» يصدر «ألف ليلة وليلة»

صدر عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن برنامج المنح البحثية، سلسلة البصائر للبحوث والدراسات، كتاب «ألف ليلة وليلة - مخطوط الأزهرية»، دراسة وتحقيق الدكتور فرج قدري الفخراني - والدكتور نبيل حمدي الشاهد.

وجاء الإصدار ضمن فعاليات الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي أطلقها المركز ليعكس أهمية القراءة في ترسيخ الوعي الثقافي لدى أبناء المجتمع، بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العام 2025 «عام المجتمع».

يضمّ الكتاب تحقيقاً للجزأين الثالث والرابع من المخطوط المحفوظ بالمكتبة المركزية في الأزهر الشريف بالقاهرة، ويعود إلى عام 1720، ويُعدّ من أهم مخطوطات ألف ليلة وليلة، ليس فقط لاعتبار البعد الزمني لنسخ المخطوط، الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، بل أيضاً لتفرده في الخصائص اللغوية والسردية.

واهتمت الدراسة بتنسيب قصص المخطوط إلى تصنيف عالمي للأنواع الأدبية، وحاولت ربط مخطوط الأزهرية بجذور نسخ الكتاب، وتنسيبه في سلسلة أنساب مخطوطات ألف ليلة وليلة، وقدمت تلخيصاً غير مخل بالحكايات، فضلاً عن تعريف بمواضع حكايات الأزهرية المتواترة في مصادر ألف ليلة وليلة المعروفة، وتكمن أهمية الكتاب في كونه تحقيقاً لنسخة من أقدم نسخ ألف ليلة وليلة، بما تتضمنه من خصائص السرد واللغة، وهو بذلك يفتح الباب للدراسات المقارنة في نسخ ألف ليلة وليلة، المحققة والمطبوعة، ويفسح المجال لدراسات متعمقة لتخريج أبيات الشعر المُتضمّنة في المخطوط.