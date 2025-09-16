فلاورد تنشر تقرير الاستدامة الأول لعام 2024: خطوات وإنجازات نحو مستقبل مسؤول

أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إصدار تقريرها الأول للاستدامة لعام 2024، والذي يوثّق إنجازاتها خلال العام الماضي، ويبرز مسارها الواضح نحو الاستدامة وتبنّيها المستمر للمبادئ الدائرية. كما يضع التقرير ملامح استراتيجيتها المستقبلية لبناء صناعة إهداء أكثر مسؤولية.

يأتي هذا التقرير عقب اختيار شركة فلاورد كأحد المشاركين في برنامج روّاد الاستدامة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف مباشر من مجموعة السليمان، التي قدمت الإرشاد طوال هذه الرحلة وما زالت تواصل دعمها. وقد مكّن هذا الدعم فلاورد من الانطلاق بخطوات واثقة وثابتة، مع الإشارة إلى أن البيانات الكمية الواردة في هذا التقرير تركز على عمليات فلاورد داخل المملكة العربية السعودية، بينما تعكس البيانات النوعية أنشطة الشركة الأوسع على مستوى المنطقة.

ويوضح التقرير أربعة محاور رئيسية تُشكّل استراتيجية فلاورد: الحفاظ على البيئة، المسؤولية الاجتماعية، التميز في الحوكمة، والابتكار من أجل الاستدامة. ومن خلال هذه الأعمدة، حققت فلاورد في عام 2024 عدداً من الإنجازات البارزة، من أبرزها: بناء شراكات لإعادة التدوير والاقتصاد الدائري في السعودية والكويت والإمارات، استثمار ما يقارب 2.8 مليون ريال سعودي في المبادرات المجتمعية في المملكة فقط، فضلًا عن أن 94% من موردي الشركة يتمركزون داخل المملكة العربية السعودية مما يؤكد دعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة سلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "إصدار تقريرنا الأول للاستدامة يمثل محطة فارقة في مسيرة فلاورد، فقد اخترنا أن نجعل الاستدامة جزءاً من هويتنا ونهجنا. نحن نعيد تعريف تجربة الإهداء لتكون أكثر من مجرد لحظة جميلة، لتصبح تجربة واعية ومسؤولة، تترك أثراً إيجابياً طويل الأمد على المجتمع والبيئة."

إن إصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2024 لا يُعد مجرد إنجاز في سجل فلاورد، بل هو بداية مسار طويل نحو صناعة أكثر وعياً وتأثيراً. هذه الخطوة تؤكد التزام فلاورد بأن تكون جزءاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في بناء اقتصاد دائري مزدهر يوازن بين النمو والمسؤولية. وتؤمن فلاورد أن تجربة الإهداء ليست مجرد باقة زهور أو هدية جميلة، بل رسالة عميقة تُجسّد قيم المسؤولية والابتكار، وتترك أثراً طيباً يتجاوز لحظة الإهداء ليصل إلى المجتمع والبيئة معاً. وبهذا تؤسس فلاورد لفصل جديد في رحلتها، فصلٍ تتقاطع فيه الجماليات مع الاستدامة، وتلتقي فيه العاطفة مع المسؤولية، لتقود قطاع الإهداء نحو مستقبل أكثر وعياً.

يناقش تقرير الاستدامة لعام 2024 تفاصيل أكثر عن الخطوات والمبادرات التي اتخذتها فلاورد، ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل على floward.co

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات

كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.