مهرجان «تنوير» يعود في نسخة ثانية إلى صحراء الشارقة

تستعد الشارقة لاستقبال دورة جديدة من الإبداع والفن مع عودة مهرجان «تنوير» في نسخته الثانية، ليحوّل صحراء مليحة الآسرة إلى مسرح نابض بالموسيقى والفنون والتواصل الإنساني أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل.

ويكشف المهرجان لهذا العام عن مجموعة من الفنانين والمبدعين الذين سيضيئون سماء الحدث بعروض استثنائية، من بينهم الفنانة العالمية التونسية آمال مثلوثي، التي ستختتم المهرجان بليلة خالدة، إلى جانب أسماء مرموقة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لتَعِد هذه النسخة برحلة ثقافية ملهمة تمزج بين الإبداع العالمي وسحر الطبيعة في الشارقة.

وتنطلق دورة هذا العام تحت شعار «ما تبحث عنه.. يبحث عنك»، المستوحى من مقولة شهيرة للشاعر جلال الدين الرومي، حيث يدعو المهرجان جمهوره إلى خوض تجربة غامرة من الثقافة والتراث، من خلال حفلات موسيقية تحت أضواء النجوم، وورش عمل ملهمة، وأعمال فنية تفاعلية، إلى جانب الفعاليات التي تحتفي بالموروث الشعبي والتقاليد الأصيلة على مدار ثلاثة أيام، ليجسّد مهرجان «تنوير» بذلك روح التبادل الثقافي، وقيم الاستدامة، والتغيير المجتمعي.

ويحتضن المهرجان مزيجاً متنوعاً من المواهب الإقليمية والعالمية عبر منصات فنية صُممت بعناية.

وتمثل النسخة الثانية من مهرجان «تنوير» دعوة مفتوحة لخوض رحلة تناغم فريدة بين الموسيقى والفن والطبيعة من خلال برنامجه العالمي ورؤيته العميقة وموقعه الصحراوي الأخّاذ.