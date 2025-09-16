موزة بن ذيبان نجمة مبدعة في «نحن الاحتواء»

لفتت الفنانة الإماراتية، موزة عبدالله بن ذيبان، المصابة بشلل دماغي (ديستونيا)، أنظار واهتمام المشاركين في المؤتمر العالمي «نحن الاحتواء» لأصحاب الهمم، الذي انطلق أمس.

وبإرادة صلبة طوعت موزة قدميها للإمساك بفرشاة الرسم وتوجيهها لتشكيل أفكارها ولوحاتها، لم تثنها الإعاقة عن العطاء في عالم الرسم والإبداع، ولم تستسلم فمارست هواياتها في الرسم، من خلال تشكيل لوحات فنية غاية في الجمال والخصوصية.

انضمت موزة عبدالله بن ذيبان إلى مركز الفن للجميع بدولة الإمارات في عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصبحت «نجمة» بإبداعها وروحها المرحة، وموهبتها، ورُغم إصابتها بالشلل الدماغي الذي أثّر في حركتها، وأقعدها على كرسي متحرك، فإن ذلك لم يمنعها من التدرّب، وممارسة الرسم بطريقتها الفريدة الخاصة.