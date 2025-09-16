«ذا ستوديو» في رقم قياسي: 13 جائزة إيمي

فاز مسلسل «ذا ستوديو» للنجم الكوميدي سيث روغن، بـ13 جائزة من جوائز إيمي في ليلة واحدة، محطماً الرقم القياسي لأكبر عدد من الجوائز التي حصل عليها مسلسل كوميدي.

وفاز الممثل الكندي، سيث روغن (43 عاماً)، الذي كان يرتدي في الحفل بدلة ذات لون برتقالي محروق، بأربع جوائز، ليحصل بذلك على الرقم القياسي نفسه الذي تم تحقيقه لأكبر عدد من جوائز إيمي التي يحصل عليها نجم واحد في ليلة واحدة.

وقال روغن خلال الحفل: «أشعر فعلاً بالحرج».

ويتناول المسلسل الكوميدي حكاية شخص عمل في مجال السينما لمدة 22 سنة، لكنه كان يلعب دائماً دوراً جانبياً غير مرئي من قبل الناس المحيطين به، لحين حصوله على أكبر فرصة في حياته، وهو منصب مدير الشركة التنفيذي التي يعمل فيها.

أما جائزة أفضل مسلسل درامي فجاءت من نصيب «ذي بيت»، الذي يروي تفاصيل الحياة اليومية في قسم الطوارئ بأحد مستشفيات مدينة بيتسبرغ.