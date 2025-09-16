«سيدات الشارقة» يحتفي بـ «نهاية الأسبوع العالمية» للصحة

يستعد نادي سيدات الشارقة لاستضافة فعالية نهاية الأسبوع العالمية، خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، في مرافق النادي وفروعه.

وقالت نائب المدير العام في نادي سيدات الشارقة، شيخة السويدي: «إن مشاركتنا المستمرة في هذه الفعالية العالمية يعكس التزامنا الراسخ برؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الأسرة والمجتمع، في تمكين المرأة وتحسين جودة حياتها، من خلال أنشطة تواكب احتياجاتها الجسدية والنفسية، وتوفر بيئة محفّزة على التغيير المستدام».

وستتحول مرافق النادي، خلال ثلاثة أيام، إلى مساحة تفاعلية تنبض بالحيوية، وتقدّم للمشارِكات فرصة خوض تجربة متكاملة تشمل ورش عمل حول التغذية والصحة النفسية، وحصص لياقة بدنية وجلسات يوغا وتأمل، والعناية بالجمال، حيث تبدأ هذه الأنشطة بتحدي Bootcamp، في 19 سبتمبر، مع «مركز لياقة 180»، ويقدم «بوتيك أوركيد للجمال» يوماً مميزاً من العناية مع Cosmetics RG، أما في 20 سبتمبر فسيقدم «مركز لياقة 180» جلسة يوغا مع العلاج بالصوت، لتُختتم النشاطات بورشة النوم والإبداع المقدمة من «منتجع دلوك الصحي» وحصة زومبا من «مركز لياقة 180» في 21 سبتمبر، ويقدم النادي دخولاً مجانياً إلى الشاطئ وحصة Cota مجانية من 19 إلى 21 سبتمبر.