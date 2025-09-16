ماكوتو تامورا بدبي في أول ظهور خارج اليابان

يقدّم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة لجماهيره في دبي هذا العام حدثاً جديداً يحمل اسم «FNDM»، وهو مهرجان فنون شعبية مبتكر، يومَي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل.

ويستضيف الحدث أول ظهور عالمي خارج اليابان لماكوتو تامورا، ويشتهر تامورا بأدائه الصوتي لشخصية «كينغ» في «ون بيس»، كما قدّم الصوت الياباني للشخصية الرئيسة في «مارفل بلاك بانثر».

وسيشارك تامورا في جلسات توقيع حصرية، إلى جانب ظهوره في جلسة نقاشية خاصة، ليمنح الحضور فرصة فريدة من نوعها للقاء الصوت الذي جسّد بعضاً من أكثر الشخصيات الأسطورية في «عالم الأنمي» و«عالم مارفل».