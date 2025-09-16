«طاولة الشيف الإماراتي».. تدعم روّاد أعمال إماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن تعاونها مع شركة «كيتوبي»، المختصة في قطاع المأكولات والمشروبات بالمنطقة، والتي تركز على العلامات المحلية، لإطلاق مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» للإرشاد في قطاع الأغذية والمشروبات، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المشاريع الإماراتية المنزلية ودعم نموها واستدامتها، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة باعتبارها أكثر مراكز الأعمال جاذبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين.

إرشاد ودعم

وتضم الدفعة الأولى من البرنامج خمسة روّاد أعمال إماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، سيحصلون على الإرشاد والدعم المهني لمشاريعهم من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين، ما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع جهات بارزة في القطاعين العام والخاص داخل الدولة. كما سيتاح لهم الاستفادة من فرص استثمارية لدعم نمو مشاريعهم وتوسيع نطاقها، وإلى جانب ذلك، سيتم تسليط الضوء على رحلتهم الريادية من خلال حملات ترويجية تستعرض قصصهم الملهمة، ومراحل تطور أعمالهم، منذ بداياتهم الأولى وحتى بلوغهم مراحل متقدمة في تقديم أطباق وأصناف مبتكرة وفريدة.

تنمية المواهب

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يُعدّ رأس المال البشري أبرز وأهم العناصر الرئيسة الداعمة لأجندة دبي الاقتصادية D33، ويأتي إطلاقنا لمبادرة (طاولة الشيف الإماراتي) ليعكس التزامنا بتنمية المواهب الوطنية بما يتوافق مع متطلبات السوق، ويتخطى هذا التعاون مع (كيتوبي) المفهوم التقليدي لبرامج الإرشاد العملية، فهو يسهم في تعزيز الثقة لدى الطهاة الإماراتيين الموهوبين، وكذلك تزويدهم بالإرشادات القيمة والفرص العملية لتحقيق النجاح والنمو، كما أننا نسعى من خلال إبراز مهاراتهم وسرد قصصهم إلى تحويل شغفهم إلى مشاريع تجارية ناجحة ومستدامة، فهدفنا يتمحور حول تمهيد الطريق أمام المواطنين الموهوبين ليتمكنوا من التطور والتوسّع، وبالتالي المساهمة في تعزيز نمو قطاع الأغذية والمشروبات في دبي».

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيتوبي»، محمد بلوط: «تشهد دبي تحولاً سريعاً لتصبح واحدة من أكثر عواصم الطهي حيوية على مستوى العالم، ونحن في (كيتوبي) نلتزم بلعب دور فاعل في رسم ملامح هذا المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة الرائدة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من الاستفادة من خبراتنا، وبنيتنا التحتية، وتقنياتنا المتقدمة لتطوير علامات تجارية محلية متميزة، قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مع الحفاظ على هويتها الأصيلة».

إبداعات محلية

تلبّي مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» الطلب المتزايد على الإبداعات المحلية الأصيلة في مجال الطعام، وهو ما يؤكد مكانة دبي باعتبارها عاصمةً للمأكولات وفنون الطهي، تجمع بين مفاهيم الإبداع والثقافة وريادة الأعمال، وسيتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل، تبدأ بحملة تستمر لشهرين، تليها أنشطة وتجارب مؤقتة، بما فيها عرض خاص خلال احتفالات عيد الاتحاد، ليتم بعدها إطلاق الموسم الثاني مع دفعة جديدة من المواهب الإماراتية مطلع عام 2026.

