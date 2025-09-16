«دليل ميشلان للمأكولات» يعود بنسخته الثالثة إلى أبوظبي

يُنظم دليل ميشلان العالمي، بالتعاون مع «حياكم في أبوظبي»، النسخة الثالثة من مهرجان دليل ميشلان للمأكولات خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بمشاركة كوكبة من ألمع الطهاة المحليين والعالميين من 20 مطعماً موصى بها من الدليل.

ويستمتع زوار الحدث بفرصة تذوق قوائم طعام خاصة وأطباق حصرية لفترة محدودة، وحضور دروس طهي تفاعلية مع نخبة من الطهاة المشاركين في المهرجان، بالإضافة إلى اكتشاف سوق المنتجات المحلية، وغيرها الكثير.

ويقدّم المهرجان تجارب متنوّعة تلبي تطلعات كل الأذواق والفئات العمرية، وسط الأجواء المميزة لفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حيث يُشكل وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمذاقات الشهية والمفاجآت من خلال فعالياته وأنشطته الاستثنائية التي تتواصل من فترة الظهيرة وحتى المساء، وتتخللها برامج ترفيهية، وموسيقى وعروض حية.

بدأ دليل ميشلان كدليلٍ شهيرٍ لتناول الطعام في بلدة فرنسية صغيرة عام 1889، عندما أسس الأخوان أندريه وإدوارد ميشلان شركتهما للإطارات المشهورة عالمياً، وتحول الدليل مع الوقت إلى معيار عالمي فريد لجودة الطعام وإبداع الطباخين.