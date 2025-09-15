جورج كلوني خائف على أولاده من "الإنترنت".. وزوجته تلمّ "الهواتف" في سلّة

رغم أن معظم مشاهير هوليوود يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، إلا أن النجم الأمريكي جورج كلوني يظل من القلائل الذين يرفضون الانخراط فيها، مؤكدًا أن حياته أبسط بكثير بدونها.

وفي مقابلة مع مجلة "72 Magazine" شاركته فيها الممثلة جوليا روبرتس، قال كلوني: "لا أعرف كيف استخدم وسائل التواصل، لست موجودًا على أي منصة، لأنني ببساطة أجد أن حياتي أكثر هدوءًا ووضوحًا بدونها".

لكن قلقه الأكبر، كما أوضح النجم البالغ من العمر 63 عامًا، يتعلق بتأثير الإنترنت على الأطفال، خاصةً طفليه التوأم إيلا وألكسندر. وأضاف: "المخاطر الآن أكبر بكثير، والتبعات تلاحقهم لفترات أطول. نحاول إبعادهم عن الإنترنت قدر الإمكان، لكننا ندرك أن الأمر ليس سهلاً، فبعض واجباتهم المدرسية تتم عبر الكمبيوتر، وهم يحبون مشاهدة أفلام مثل سنوبي وغيرها". واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الحذر والوعي في التعامل مع العالم الرقمي عند تربية الأطفال.

من جانبها، كشفت زوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين في وقت سابق عن قاعدة أساسية في منزلهم، وهي عدم استخدام الهواتف. وقالت لمجلة "Glamour": "لدي الآن سلة هواتف أستخدمها لسحب هواتف الجميع. أصبح من المهم تحقيق التوازن بين قضاء الوقت بمفردك مع عائلتك وأصدقائك حيث يشعر الناس بأنك تستطيع إجراء تبادل آمن وصريح".

وأضافت أمل أن الأمومة غيَّرت وجهة نظرها بشأن الخصوصية، وأنها وزوجها يبذلان قصارى جهدهما لتقليل أي تأثير على أطفالهما، فلا ينشران صورهم أبدًا ولا يعرضانهم للعلن.