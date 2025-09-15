رجل أعمال فرنسي وابنه يسرقان ذهباً بـ 20 مليون جنيه من مصنع مصري

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل أعمال فرنسي ونجله بتهمة سرقة 11 كيلوغراما من المشغولات الذهبية من داخل مصنع لصناعة المجوهرات في مدينة العبور الصناعية بمحافظة القاهرة.

وتلقت الشرطة بلاغا من صاحب المصنع المصري يوم الخميس الماضي، بعد اكتشاف السرقة أثناء جرد المخزن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الفرنسي ويدعى جان بيير دوبوا (55 عاما) ونجله (28 عاما) بعد تحقيق مكثف استمر يومين، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة مع نقل المسروقات إلى مصنع آخر مملوك للأب في المنطقة الصناعية. وأعلنت وزارة الداخلية ضبط المشغولات الذهبية كاملة، بقيمة تقدر بحوالي 20 مليون جنيه مصري.

وكان رجل الأعمال الفرنسي جان بيير دوبوا، وهو صاحب شركة فرنسية متخصصة في تصدير المجوهرات، شريكا في المصنع المسروق منذ عام 2022، حيث أدار مشروعا مشتركا مع رجل أعمال مصري.

وكشفت التحريات أن رجل الأعمال الفرنسي وصل إلى مصر قبل أسبوعين بتأشيرة عمل مصطحبا نجله الذي يعمل مساعدا له، واستغل الاثنان معرفتهما بالمصنع للقيام بالسرقة ليلا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدما مفاتيح داخلية ونقلا المشغولات (التي تشمل أساور وقلائد ذهبية عيار 21) إلى مصنع آخر يملكه دوبوا في نفس المنطقة، بهدف بيعها في السوق السوداء أو تصديرها إلى فرنسا.