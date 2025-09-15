أبخل مليونيرة في العالم تعترف: آكل من طعام القطط وأستحم بماء بارد لتوفير الكهرباء

رغم امتلاكها ثروة تتجاوز 4 ملايين جنيه إسترليني، تعيش الأمريكية إيمي إليزابيث (54 عاماً) من مدينة لاس فيغاس بأسلوب تقشفي صارم جعلها توصف بأنها «أبخل مليونيرة في العالم».

وإيمي، التي تدير استثمارات عقارية وصناديق وساطة مالية، لا تسمح لنفسها بإنفاق أكثر من ألف دولار شهريا.

كما أن المليونيرة المثيرة للجدل لا تشغّل المياه في منزلها سوى 20 دقيقة يومياً، وتحتفظ بسكين واحد فقط في درج شبه فارغ، وترفض شراء أي أغراض جديدة. وتؤكد أن تقشفها يمكّنها من توفير ما يزيد على 200 ألف دولار سنوياً.

وظهرت إيمي في برنامج Extreme Cheapskates على قناة TLC، حيث اعترفت أنها قدمت لزوجها السابق علبة تونة مخصصة للقطط لتوفير 30 سنتاً فقط. كما يروي أصدقاؤها أنهم اكتشفوا عاداتها الغريبة بعدما قدمت لهم شطائر تونة تبين لاحقاً أنها مصنوعة من طعام القطط.

وتستخدم إيمي إسفنجة مطبخ واحدة حتى تتحلل تماماً قبل استبدالها، وتستحم بالماء البارد لتوفير 80 دولاراً شهرياً من فواتير المياه. أما سيارتها فهي موستانغ قديمة موديل 1996، ترفض استبدالها رغم سفرها المتكرر إلى لوس أنجلوس، حيث تفضل القيادة على ركوب الطائرة لتقليل النفقات. وتعيش إيمي في منزل فاخر حصلت عليه هدية من زوجها السابق بعد الطلاق، لكنها لا تزال تستعين بخدماته في أعمال التنظيف والبستنة، معتبرة أن الأمر يمنحه «فرصة لممارسة الرياضة مجاناً».

وتقول إيمي إن فلسفتها تقوم على الانضباط المالي والعيش بأقل المصاريف الممكنة، مؤكدة: «قد يزعج أسلوبي البعض، لكنني لا أهتم. ما يهمني أنني أوفر المال، ومن لا يفهم ذلك فلن أجد وسيلة للتواصل معه»