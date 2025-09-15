سكان بناية ألمانية مفزوعون: كائن عجيب وغير مرئي يدق جرس الباب ليلاً

فوجئ سكان مبنى سكني في بافاريا، جنوب ألمانيا، بعد اتصالهم بالشرطة للتحقيق في طنين جرس بابهم المتواصل في وقت متأخر من الليل، بأن الجاني لم يكن مراهقًا مازحًا كما توقعوا، بل حلزونا.

وكشفت ليزا، 30 عامًا، وهي بائعة في متجر، لصحيفة "بيلد" الشعبية أنهم كانوا ذهبوا للنوم مضيفة "لا نفتح الباب عادةً بعد الساعة العاشرة مساءً، لذلك عندما رن الجرس، حاولت تجاهله. ظننتُ أنه قد يكون أطفال المنزل المجاور".

"ثم اتصلت بي أخت زوجي التي تسكن في الطابق العلوي، وسألتنا إن كان جرسنا يرن، لأن جرسها لا يتوقف عن الرنين. واستمر الرنين حتى أثناء اتصالنا، ورغم عدم وجود أحد عند الباب. شعرنا بقلق بالغ. وعندها قررنا الاتصال بالشرطة."

كما استمر الرنين حتى بعد وصول شرطيين، ورغم عدم وجود أحد على الباب وتعطل جهاز كشف الحركة، وكشف التدقيق في لوحة الجرس المعدنية عن وجود الحلزون.

واكتشف السكان والشرطة الحلزون يشق طريقه عبر لوحة مدخل الباب. وقالت ليزا: "كان بإمكاننا حتى رؤية أثر المخاط الذي تركه وهو يزحف فوق أجهزة الاستشعار".

وتسبب الحلزون قبل إزالته بالفوضى في المبنى وأجبر السكان الغاضبين على النهوض من فراشهم بعد منتصف الليل بوقت طويل لمعرفة من الذي يدق الجرس في تلك الساعة المتأخرة.

وفي بيان، قال متحدث باسم الشرطة في شفاباخ، بافاريا، إن الحيوان "تم تقليص حجمه، وتعليمه حدود منطقته، ووضعه على مساحة عشبية قريبة".