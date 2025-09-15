قرويون يحبسون موظفين في قفص بعد فشلهم بالإمساك بنمر كبير

انتقم قرويون في الهند من مقاطعة تشاماراجاناغار، من موظفي غابات متنزه بانديبور الوطني لما اعتبروه تقصيرا في عملهم، فقاموا بحبسهم داخل مصيدة نمر بعد فشلهم في اصطياد نمر كبير يتجول في أطراف الغابة.

ووفقًا لمصادر الشرطة، نصب مسؤولو الغابات قفصًا بعجل كطُعم قبل أربعة أيام من الحادثة بعد رصد نمر بالقرب من القرية. لكن النمر قتل العجل وهرب، فيما قال القرويون أن المسؤولين لم يزوروا الموقع إلا بعد أربعة أيام، وفقا لموقع "إنديا توداي".

وغضب القرويون مما اعتبروه إهمالًا، فانتظروا وصول الموظفين وقاموا بحبسهم داخل القفص المخصص للنمر، وسجلوا الحدث على هواتفهم المحمولة، مطالبين باتخاذ إجراءات سريعة لاصطياد الحيوان.

وبالطبع، تم الإفراج عن الموظفين في غضون 15 دقيقة من قبل قرويين آخرين وموظفي الغابات والشرطة. ولم يقدم المسؤولون شكوى حتى الآن، لكن الشرطة قالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي شكوى.

في حادثة أخرى وقعت في بانديبور، انتشر فيديو يُظهر رجلاً يُطارده فيل، وذلك بعدما اقترب الرجل منه بشكل خطير لالتقاط صورة سيلفي، مما استفز الفيل فانقضّ عليه. ولاحقًا، تعقبه مسؤولو الغابات وغرّموه ماليا لتعريضه نفسه للخطر وإزعاجه الحياة البرية. وذكّروا السياح بأن بانديبور موطنٌ للفيلة والغزلان والخنازير البرية، وحثّوا الزوار على الحفاظ على مسافة آمنة.