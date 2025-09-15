8 فوائد صحية للفطر لتحسين نظامك الغذائي

يُعدّ الفطر من الأطعمة المميزة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية؛ إذ يوفر البروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية دون إضافة سعرات حرارية أو دهون وسكريات زائدة.

لذلك، أصبح من المكونات المهمة في الأنظمة الغذائية الصحية، خصوصاً مع تنوع أنواعه وسهولة دمجه في الأطباق اليومية.

في ما يلي 8 من فوائد الفطر وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي:

محاربة الالتهابات

أظهرت الدراسات أن الفطر يحتوي على مركبات طبيعية ذات تأثير مضاد للالتهاب، مما يساعد في تقليل مخاطر أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والتهابات المفاصل وبعض أنواع السرطان.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الفطر على مواد قادرة على تعطيل الجذور الحرة التي تضر بخلايا الجسم وتزيد من احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة كأمراض الكبد والرئة.

خفض الكولسترول

يساهم الفطر في تقليل مستويات الكولسترول والدهون في الدم، بفضل إنزيماته ومكوناته التي ترتبط بالدهون وتساعد على طرحها من الجسم، مما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والشرايين.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الفطر على الألياف ومواد مثل البيتا-غلوكان، التي تساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك ومضاعفاته، مثل التهاب الأمعاء والقولون.

تقليل مخاطر السرطان

ارتبط استهلاك الفطر بانخفاض احتمالية الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهاب والمضادة للأكسدة.



ضبط ضغط الدم

الفطر غني بمركبات طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، مثل البوليفينولات والبروتينات الحيوية، مما يجعله خياراً غذائياً داعماً لصحة القلب.

خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا

تشير أبحاث إلى أن للفطر دوراً في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الكائنات الدقيقة المسببة للعدوى، بفضل مكوناته النشطة.

مناسب لمرضى السكري

الفطر منخفض السكر والسعرات، ولا يرفع مستوى الغلوكوز بسرعة، كما أظهرت دراسات أنه قد يساعد في تحسين إفراز الإنسولين؛ ما يجعله غذاءً آمناً ومفيداً لمرضى السكري أو المعرّضين له.

ليس الفطر مجرد بديل للحوم بفضل قوامه الغني ونكهته المميزة، بل هو إضافة صحية واقتصادية لأي نظام غذائي.

ومع ذلك، يُنصح دائماً بشرائه من مصادر موثوقة وتجنب الأنواع البرية التي قد تكون سامة.