«إعادة إحياء إسنا» يمنح مصر جائزة الآغا خان للعمارة         

تتسلّم مصر اليوم جائزة الآغا خان للعمارة في دورتها الـ16 لعام 2025، عن مشروع «إعادة إحياء إسنا التاريخية»، إحدى مدن محافظة الأقصر.

ويأتي هذا الفوز المرموق بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً، منذ أن حصدت مكتبة الإسكندرية الجائزة عام 2004، ليضع مصر مجدداً على الخريطة العالمية في مجال العمارة المستدامة والحفاظ على التراث.

ونجح المشروع في تقديم نموذج رائد في تحويل التراث إلى محرك للتنمية المستدامة، بما يشمل الترميم المعماري، والحفاظ العمراني، والتركيز على الهوية الثقافية، وتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز الاقتصاد القائم على السياحة.

ويقام حفل توزيع الجوائز بقاعة الفيلهارمونية الوطنية القيرغيزية «توكوتغول ساتيلغانوف»، بالعاصمة بشكيك في قيرغيزستان، بحضور عدد من كبار الشخصيات المحلية والدولية، وقال مدير المشروع، المهندس كريم إبراهيم، إن المشروع سعى خلال سنوات عمله إلى إعادة مدينة إسنا إلى الخريطة السياحية العالمية، مؤكداً أن هذا أسهم في مضاعفة عدد زوّار المدينة إلى أكثر من ثلاث مرات.