«دبي للإعلام» تتعاقد مع «كومكاست تكنولوجي سيليوشنز» لتطوير منصاتها للبث المرئي

انطلاقاً من سعيها المتواصل إلى تطوير منصاتها وخدماتها، وتعزيز دورها المحوري في تشكيل ملامح المشهد الإعلامي الإقليمي، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام - على هامش مشاركتها في معرض البث الدولي «IBC 2025»، الذي تستضيفه العاصمة الهولندية أمستردام خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري - تعاقدها مع شركة «كومكاست تكنولوجي سيليوشنز» (سي تي إس) (Comcast Technology Solutions) مزوداً تقنياً شاملاً لمنصة البث المرئي من الجيل الجديد الخاصة بالمؤسسة، وستتمكن من خلالها من تشغيل خدمات البث بالكامل لمجموعة قنوات «دبي للإعلام»، التي تتضمن تلفزيون دبي وسما دبي وقنوات دبي الرياضية، وغيرها، وذلك تمهيداً لبدء العمل بالخدمة الجديدة قبل نهاية العام الجاري، ما يُجسّد اهتمام «دبي للإعلام» بتعزيز الابتكار، والارتقاء بمعايير البث والترفيه وتقديمها بجودة عالية، كما يعكس حرصها على مواكبة أحدث تكنولوجيا الإعلام في العصر الرقمي، ويؤكد مكانتها واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وستدعم منصة الفيديو السحابي (Cloud Video Platform) من «كومكاست ميديا 360»، وهي خدمة تعمل على مدار الساعة، جهود «دبي للإعلام» الهادفة إلى تحديث منظومة الإعلام الرقمي في دبي، حيث تسهم الخدمة في إدارة دورة حياة المحتوى بالكامل لدى المؤسسة، بدءاً من الاستحواذ والتحويل، وصولاً إلى البث من خلال منصات البث عبر الإنترنت (OTT)، وعمليات تحقيق الدخل، وتجربة المستخدم، ما يعكس التزام المؤسسة بتقديم تجارب إعلامية عالمية المستوى.

وفي هذا الإطار، أكّد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، حرص المؤسسة على تعزيز الابتكار وتبني أفضل الحلول التقنية، وتوظيف أحدث أدوات التكنولوجيا، لدعم صناعة المحتوى الإعلامي، وقال: «تُمثّل شراكتنا مع (كومكاست تكنولوجي سيليوشنز) خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير القطاع الإعلامي المحلي والعربي، وتقديم تجربة مشاهدة مميّزة للجمهور، كما يعكس ذلك التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم خدمات إعلامية عالية الجودة والتميّز»، وأوضح باليوحة أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير إمكانات المؤسسة، وتعزيز بنيتها اللوجستية، عبر رفع كفاءة منصات البث المرئي لقنوات «دبي للإعلام» التلفزيونية، وتوسيع انتشارها على المستوى العالمي.

بدوره، أشار رئيس أول الهندسة والتشغيل في «دبي للإعلام»، صالح لوتاه، إلى حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات المعلوماتية والترفيهية لمشاهدي قنواتها التلفزيونية، مدعومة بأحدث التقنيات المبتكرة عالمياً، وقال إن «دبي للإعلام»، بصفتها رائدة في قطاع الإعلام الإقليمي، «تعتز بدورها في صياغة مستقبل المحتوى الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يمنح تعاقد المؤسسة مع شركة (كومكاست تكنولوجي سيليوشنز) مرونة عالية تمكنها من مواصلة التميّز، وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي».

من جانبه، عبّر النائب الأول للرئيس والمدير العام لقطاع البث والإعلانات والبث عبر الإنترنت في شركة «كومكاست تكنولوجي سيليوشنز»، بارت سبريستر، عن اعتزازه بدعم رؤية مؤسسة دبي للإعلام، وقال: «نفخر بأن نكون جزءاً من مسيرة التحول الجديدة التي يشهدها قطاع الإعلام في دبي، وتتمثّل خبرتنا الأساسية في إدارة وتبسيط التعقيدات التقنية لعمليات الفيديو، ما يتيح لعملائنا التركيز على الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بأفضل السبل»، وأضاف سبريستر «إن اختيار (دبي للإعلام) لشركتنا يُعدّ شهادة على مكانة (كومكاست ميديا 360)، واستراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم حلول فيديو متكاملة لأكثر المؤسسات الإعلامية ومحطات البث تقدماً على مستوى العالم».