ملتقى «المفكرين والمبدعين».. يناقش دورهم في بناء وصون الهوية الوطنية

يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، غداً، «ملتقى المفكرين والمبدعين ودورهم في دعم الهوية الوطنية» الذي يُنظّمه صندوق الوطن بالتعاون مع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وتحضره نخبة كبيرة من المفكرين، والكُتّاب، والمثقفين، والفنانين التشكيليين والأدائيين، والحِرفيين، والمبدعين في التراث الشعبي والمصممين ومنتجي المحتوى الإبداعي الإماراتيين، لبحث سبل الإسهام والمشاركة في بناء وعي وطني راسخ يواكب التحديات المعاصرة ويحافظ على قيم وموروث الدولة، باعتبار أن دور هذه الفئات لا يقتصر على الإبداع الفني والإنتاج الفكري فحسب، بل يمتد إلى تشكيل وجدان المجتمع وصياغة مطلقاته المعرفية والثقافية، وهو ما يجعلهم شركاء لصندوق الوطن في تنفيذ رؤيته من أجل هوية وطنية قوية ومستدامة.

ويُمثّل الملتقى، الذي تحتضنه مكتبة محمد بن راشد في دبي، مساحة حوارية وتفاعلية، لتحديد الأدوار الجوهرية التي يمكن أن يؤديها المبدعون في دعم وتعزيز الهوية الوطنية، واستعراض آليات تمكين هذه الفئات من خلال برامج ومبادرات الصندوق، وصياغة مشاريع مشتركة معهم خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية واضحة تحدد معالم هذا التعاون.

ويركز الملتقى على الترويج لمبادرة «حياتنا في الإمارات»، التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، وفتح المجال أمام مبدعي الإمارات للتعرف إليها والمشاركة فيها ودعمها، حيث تُمثّل المبادرة منصة تتسع للجميع للتعبير عن تجاربهم ومشاعرهم تجاه الإمارات، وتحتفي بالقيم التي تُشكّل أساساً لمسيرة الوطن وتطوره.

كما يُسلّط الملتقى الضوء على مسابقة «نبض التسامح»، بمشاركة 101 من لجان التسامح بالوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش، لتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية في مؤسسات الدولة.

وينطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تليها كلمة لرئيس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، محمد المر، ثم تبدأ الجلسات الرئيسة، حيث تركز الجلسة الأولى على دور المبدعين في تعزيز الهوية الوطنية، ويديرها مدير مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، فيما يتحدث رئيس جمعية المسرحيين في دولة الإمارات أمين عام الهيئة العربية للمسرح، الفنان إسماعيل عبدالله، عن المسرح الإماراتي ودوره في تعزيز الهوية، كما يتحدث الفنان التشكيلي خليل عبدالواحد عن الهوية بعيون فنان، ويرصد المصور الإماراتي علي الشريف معالم الهوية الوطنية بين التوثيق والإبداع، وتركز الجلسة الثانية على «مبادرات وبرامج صندوق الوطن ودورها في تعزيز الهوية وتمكين شباب الإمارات»، حيث يستعرض مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، مبادرات الصندوق التي حققت صدى مجتمعياً واسعاً، ويشاركه في الجلسة كلٌّ من الكاتبة نادية النجار، ورئيس مجلس أبوظبي للشباب سيف المنصوري، والطالب زايد البلوشي عضو أندية الهوية الوطنية بالجامعات.

وأكّد ياسر القرقاوي أن الملتقى سيحرص على تحديد دور المفكرين، والكُتّاب، والمثقفين، والفنانين، والحِرفيين، ومبدعي التراث، والمصممين في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، بأسلوب يسمح بالتعاون بين صندوق الوطن وعدد من هؤلاء المبدعين وفقاً لرؤية واضحة تحددها لجان مخصصة لهذا الغرض.

• يركز «الملتقى» على الترويج لمبادرة «حياتنا في الإمارات»، وفتح المجال أمام مبدعي الإمارات للتعرّف إليها والمشاركة فيها ودعمها.