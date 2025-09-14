بعد الكهرباء الذكاء الاصطناعي يستنزف المياه: كل أمر نطلقه يحتاج زجاجة ماء كاملة للتبريد

أصبح استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه موضوعًا يتزايد الاهتمام به مع توسع استخدام النماذج اللغوية الضخمة. فإلى جانب الكهرباء اللازمة لتشغيل الخوادم، تحتاج مراكز البيانات إلى كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد.

وبحسب دراسة أكاديمية نشرها موقع "ساينس آليرت" فإنه استنادا لتقديرات مستقلة، يتراوح استهلاك المياه بين 1.3 و2 مليلتر لكل واط/ساعة. وفي حالة نموذج مثل GPT-5، الذي يستهلك في المتوسط 19.3 واط/ساعة لكل استعلام، قد تصل البصمة المائية للاستجابة الواحدة إلى39 مليلترًا، أي ما يعادل بضع رشفات من الماء. أما نموذج GPT-4o، فيستهلك نحو 1.75 واط/ساعة، أي ما يعادل 3.5 مليلترًا من الماء لكل استجابة. ومع تحسين الكفاءة، يمكن أن تنخفض هذه الأرقام إلى نحو 25 مليلترًا لـ GPT-5 و2.3 مليلترًا لـ GPT-4o.

وأشار تقرير حديث من جوجل إلى أن رسالة نصية عبر نظام Gemini تستهلك فقط 0.24 واط/ساعة من الكهرباء و0.26 مليلترًا من الماء، أي ما يعادل خمس قطرات تقريبًا. ورغم أن المقارنة المباشرة مع استهلاك GPT ليست دقيقة، إلا أنها تُظهر الفارق الكبير الذي يمكن أن تحققه البنية التحتية الفعالة.

لكن مع تضاعف الاستخدام، يصبح الأثر أكثر وضوحًا، وفقًا لتقديرات مستقلة، ومع حوالي 2.5 مليار طلب يوميًا عبر أنظمة OpenAI، يصل الاستهلاك المحتمل إلى:

650 ألف لتر يوميًا لجميع طلبات جوجل Gemini.

8.8 مليون لتر يوميًا لجميع طلبات GPT-4o.

97.5 مليون لتر يوميًا لجميع طلبات GPT-5.

للمقارنة، يستخدم الأمريكيون نحو 34 مليار لتر يوميًا لري حدائق منازلهم وحدها. ورغم أن استهلاك الذكاء الاصطناعي يبدو ضئيلًا أمام هذه الأرقام، إلا أن تضاعف الطلب العالمي قد يغير المعادلة مستقبلًا.

وتؤكد المؤشرات الحالية أن تحسين كفاءة الرقائق، واعتماد أنظمة تبريد متطورة، وإعادة تدوير المياه، إضافةً إلى اختيار مواقع لمراكز البيانات في مناطق أكثر برودة ورطوبة، يمكن أن يقلل من هذا الأثر.

وتقول الدراسة أن عنصر الشفافية يبقى محوريًا، فعندما تكشف الشركات عن بياناتها، يتمكن الباحثون وصناع السياسات من تقييم الأداء، ومحاسبة الشركات، وتشجيع الابتكار في إدارة الموارد. في النهاية، قد لا يشكل استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه أزمة حالية، لكنه جرس إنذار مبكر يدعو إلى موازنة النمو التكنولوجي مع استدامة الموارد.