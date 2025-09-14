ضبط 23 سلاحاً نارياً بحوزة مراهق أمريكي استعد لعملية قتل جماعي

ألقت الشرطة القبض على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا في ولاية واشنطن الأسبوع الماضي بتهمة الاستعداد "لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي"، وذلك بعدما وجدت أكثر من 20 سلاحًا ناريًا في منزله.

وأفادت النائبة كارلي كابيتو لشبكة CNN بأنه تم القبض على الفتى بعد أن تلقى مكتب عمدة مقاطعة بيرس معلومات يوم الجمعة من مجموعة مراقبة على الإنترنت تُبلغ عن منشورات تهديدية.

وقالت كابيتو إنه عندما داهمت فرقة التدخل السريع منزل الصبي، الواقع في ضاحية باركلاند بواشنطن، حوالي الساعة الواحدة صباح يوم السبت الماضي، عثروا على مجموعة من 23 سلاحًا ناريًا، وعدة صناديق ذخيرة، ومخازن ذخيرة مُحمّلة "بكتابات مُطلق نار في المدرسة"، بالإضافة إلى ملابس وكتابات نموذجية لسيناريو إطلاق نار جماعي.

وقال مكتب الشريف إنه "كان يقلد سلوكيات مماثلة، مع صور وكتابات منتشرة في جميع أنحاء غرفته". ويقول خبراء في علم نفس مُطلقي النار في المدارس إن أحد أكبر مؤشرات الخطر للمُهاجمين المُستقبليين هو الهوس المُفرط بمُرتكبي جرائم الماضي.

وقال كابيتو إنه من غير الواضح ما إذا كانت الأسلحة قد تم شراؤها بشكل قانوني، مُشيرًا إلى أن العديد منها لا يحمل أرقامًا تسلسلية، وبالتالي فهي "غير قابلة للتتبع".

وأفادت قناة KOMO التابعة لشبكة CNN أن الصبي، المحتجز في مركز احتجاز للأحداث في تاكوما، دفع ببراءته من خمس تهم في محكمة الأحداث يوم الاثنين، بما في ذلك تهمة التهديد بتفجير أو إتلاف الممتلكات وثلاث تهم حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

بدورها أفادت قناة KOMO، خارج قاعة المحكمة، أن والديه أخبرا القناة أن "الوضع مجرد سوء فهم". وأشارت والدته إلى أن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي كانت محاولة "للتحلي بالهدوء" بين أقرانه، بينما نفى والده نيته في إيذاء أي شخص.

وأفاد مكتب الشريف أن الصبي لم يلتحق بالمدرسة منذ عام 2021 عندما كان مسجلاً في منطقة فرانكلين بيرس التعليمية في تاكوما.