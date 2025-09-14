«القرية العالمية» تستقبل الزوار 15 أكتوبر المقبل

تستقبل «القرية العالمية» في دبي زوار موسمها ال30 اعتباراً من 15 أكتوبر 2025 وحتى 10 مايو 2026..



وتقدم «القرية» مزيجاً من العروض الترفيهية والتجارب الثقافية المتنوعة والمأكولات العالمية وتجارب التسوّق الراقية، على مدار 3 عقود.



ومع استعدادها للكشف عن موسمها ال 30 المرتقب، تستعد «القرية» لتقديم تجارب غير مسبوقة، تعد بإبهار ملايين الضيوف من مختلف أنحاء العالم بالعروض الثقافية وتجارب التسوّق، فضلاً عن تجارب المأكولات وغيرها من الفعاليات الترفيهية.