نيويورك تستعرض المستقبل في «يوم أزياء الرجال»

تحوّلت مدينة نيويورك إلى مسرح نابض بالحياة مع انطلاق فعاليات New York Men’s Day، «يوم أزياء الرجال»، الذي بات واحداً من أبرز محاور أسبوع الموضة النيويوركي، وأكثرها تأثيراً في رسم ملامح أزياء الرجال للمواسم المقبلة. هذا العام شارك أكثر من 12 مصمماً وماركة ناشئة، ما جعل الحدث واحداً من أكثر النسخ تنوعاً من حيث الأسماء والاتجاهات، وجذب مئات الحضور من النقاد والمحررين والمشترين الدوليين.

ومن بين العروض التي خطفت الأضواء، قدّمت المصممة كلارا سون مجموعتها الجديدة التي تميزت بخطوط نظيفة وجرأة في التفاصيل. على المنصة، ظهر أحد العارضين بإطلالة مونوكرومية متقنة التصميم مع تفاصيل هندسية على الأكمام، في تجسيد لرغبة المصممة في المزج بين الطابع المعماري للأزياء والحس العملي الذي يناسب إيقاع الحياة في المدن الكبرى. وقالت سون في تصريح مقتضب بعد العرض: «أردت أن أجعل كل قطعة انعكاساً لحركة المدينة، وأن تكون مريحة بما يكفي لليوم الطويل، وجريئة بما يكفي لتلفت النظر».