«الوارية» و«الشبابي» و«الظبي» تتصدر مهرجان سباقات الهجن

تواصلت أمس، في ميدان الروضة للهجن بمنطقة العين، منافسات الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن في نسخته الأولى، الذي ينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وأقيمت المنافسات في اليوم الثاني لسن الحقايق على مدار 15 شوطاً لمسافة كيلومترين، حيث سجلت المطايا المشاركة توقيتات زمنية مميزة.

وحصدت «الوارية» لسالم حمد راشد المخيبي ناموس الشوط الأول بزمن قدره 2:49:85 دقيقة، وحقق «الشبابي» لعلي سلطان محمد الهاشمي «أفضل توقيت» في الشوط الثاني للقعدان، مسجلاً 2:46:10 دقيقة.

وتصدرت «الظبي» لحمد مسلم سالم الجحافي، الشوط الثالث للحقايق الأبكار، محققة 2:50:45 دقيقة، بينما حصد «شاهين» لعوض عبدالله البلوشي المركز الأول في الشوط الرابع بزمن قدره 2:49:00 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس فوز «حكمة» لعبدالله الدودة العامري بالمركز الأول مسجلة 2:52:56 دقيقة، وأحرزت «هملولة» لسالم حمد شطيط الفارسي لقب الشوط السادس بزمن قدره 2:49:52 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط من السابع وحتى الـ15 عن فوز «لاضي» لعلي سعيد حبيب الهاشمي، و«الذيبة» لمبارك مسلم، و«العاصمة» لعبدالله حمد الشامسي، «والراوي» لعوض عبد الله البلوشي، و«هزر» لطهميمه مطر العامري، و«مذخورة» لحمد سالم الوهيبي، و«شاهين» لسيف محمد حمد الدرعي، و«الأندلس» لعلي سالم علي الغيلاني، و«مرهي» لسرور سالمين المنصوري.

وتنطلق اليوم، الأحد، منافسات «سن اللقايا» على مدار يومين، بإقامة 15 شوطاً في اليوم الأول، ومثلها في اليوم الثاني، غداً، لمسافة أربعة كيلومترات.