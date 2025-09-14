محاضرة في «جمعة الماجد» عن الدراسات الأندلسية

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث محاضرة افتراضية، بعنوان «المستعرب الإسباني باسكوال دي غايانغوس وأثره في الدراسات الأندلسية بإنجلترا»، قدّمتها الدكتورة رشا الخطيب، أستاذ مساعد في جامعة فيلادلفيا الأردنية. وتطرّقت المحاضرة إلى كتابات غايانغوس التي نشرها باللغة الإنجليزية في إنجلترا خلال الثلث الثاني من القرن الـ19، بهدف استكشاف تأثيره في الدراسات الأندلسية ضمن الاستشراق الإنجليزي، في ظل تنامي الاهتمام الأوروبي بالتراث الأندلسي، وإدراك قيمته ومكانته في تاريخ إسبانيا.

كما عرضت الخطيب أبرز محطات حياة غايانغوس، ومكانته في حركة الاستعراب الإسباني.