«FNDM» بداية فصل جديد من ثقافة البوب في الإمارات

يشارك النجم الياباني الشهير، ماكوتو تامورا، في أحدث مهرجان لثقافة البوب، الذي ينطلق في دورته الأولى في دبي.

المهرجان الذي يقدمه منظمو معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة لجماهيرهم هذا العام يحمل اسم FNDM، وهو مهرجان فنون شعبية مبتكر، تدور فكرته حول المجتمع والجماهير، ويمثل كما وصفه لوي بينهيرو مدير المعرض «إطلاق فصل جديد من ثقافة البوب في الإمارات».

ويُقام المهرجان يومي 4 و5 أكتوبر المقبل في مركز المؤتمرات ذا كونكورس في دبي أوتلت مول، واعداً بتجربة غامرة على مدار يومين، تحتفي بالأنمي والكوميكس والكوسبلاي والألعاب والفنون والموسيقى.

وجرى تصميم FNDM خصيصاً «لعشاق الأفلام الذين يبقون حتى نهاية التترات»، ليمنح جماهير الإمارات فرصة للتواصل مع روح MEFCC أكثر من مرة في العام. ومع وجود أكثر من 80 عارضاً، وعروض ترفيهية حية، وأجواء احتفالية، سيصبح المهرجان محطة أساسية على أجندة الفعاليات في المنطقة.

وسيشهد FNDM دبي أول ظهور عالمي خارج اليابان لماكوتو تامورا الذي اشتهر بأدائه الصوتي لشخصية كينغ في ون بيس، كما قدّم الصوت الياباني للشخصية الرئيسة في مارفل، بلاك بانثر. وتعدّ مشاركة تامورا في دبي أول مشاركة له خارج اليابان على الإطلاق.

وسيشارك تامورا في جلسات توقيع حصرية، إلى جانب ظهوره في جلسة نقاشية خاصة، ليمنح الحضور فرصة فريدة من نوعها للقاء الصوت الذي جسّد بعض أكثر الشخصيات الأسطورية في عالم الأنمي وعالم مارفل.

وقال مدير معرض FNDM لوي بينهيرو: «لقد أنشأنا FNDM كطريقة لرد الجميل للجماهير التي بنت مجتمعاً رائعاً حول MEFCC على مدار السنوات. هذا الحدث يمثل لحظة جديدة في العام لعشاق الثقافة ليلتقوا، ويتواصلوا مع مجتمعهم، ويحتفلوا بما يحبونه. ونفخر بإطلاق فصل جديد من ثقافة البوب في الإمارات».