منافسة حامية بين «سيفيرانس» و«ذي بيت» على جوائز إيمي

تقام اليوم حفلة توزيع جوائز «إيمي»، الموازية للأوسكار في عالم التلفزيون، وسط منافسة حامية يتوقعها المراقبون على جائزة أفضل مسلسل درامي.

ويتنافس مسلسل الخيال العلمي والإثارة «سيفيرانس»، ومسلسل الدراما الطبية «ذي بيت»، على جائزة أفضل مسلسل درامي. ومن المتوقع أن يحصد المسلسل الهزلي الهوليوودي «ذي ستوديو» ومسلسل «أدولسنس» جوائز أخرى.

وحصد مسلسل «سيفيرانس»، وهو دراما نفسية تدور أحداثها في مكاتب ذات تصميم مستقبلي لشركة غامضة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، أكبر عدد من الترشيحات هذا العام (27).

وفي عام 2022، خسر الموسم الأول من هذا المسلسل، من بطولة آدم سكوت، المنافسة بوجه مسلسل «ساكسشن» على جائزة أفضل مسلسل درامي. لكن هذا العام، يُعتبر «سيفيرانس» الأوفر حظاً في هذه الفئة. لكنّ «ذي بيت»، وهو مسلسل درامي طبي عُرض من دون إثارة ضجة كبيرة حوله، تدور أحداثه في غرفة طوارئ في بيتسبرغ، قد يخطف الجائزة أيضاً.

ويتناول «ذي بيت» موضوعات شتّى، من حقوق الإجهاض إلى حوادث إطلاق النار الجماعي، وقد حقق نجاحاً كبيراً، خصوصاً عبر عامل التواتر وتناقل أخباره بين المشاهدين.

ويتوقع المتابعون فوز بطل المسلسل نواه وايل، الذي تألق أيضاً في مسلسل «إي آر»، بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي، ليتقدم بذلك على آدم سكوت.