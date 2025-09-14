سرقة 12 قرداً من مركز فرنسي للأبحاث الحيوانية

أعلنت جامعة ستراسبورغ في شرق فرنسا، أمس، أن عملية تسلل إلى مركز أبحاث يضم أكثر من 800 قرد أدت إلى اختفاء 12 قرداً من نوع مارموسيت، مضيفةً أن هذه القرود الصغيرة «لا تشكل أي خطر على السكان المحليين».

في حين أن الجامعة لا تعرف عدد الأفراد الذين دخلوا المركز الواقع في قلعة نيدرهاوسبرغن، العائد تاريخها إلى القرن الـ19، فقد عُثر في الموقع على «ثلاث بزات» تغطي الجسم بالكامل.

وقال مصدر مطلع على التحقيق «كانت على الأرجح عملية سرقة، وكان دافع الجناة إعادة بيع القرود».

وذكرت الجامعة أنه حتى يوم الجمعة، كان 12 قرداً من نوع مارموسيت لاتزال مفقودة.

وأضافت الجامعة «نفترض أن بعض الحيوانات سُرقت، مع أننا لا نستبعد احتمال وجود بعضها بالقرب من الموقع». ويشعر قرد المارموسيت، وهو من أصغر أنواع القرود، ويراوح وزنه بين 300 و500 غرام، بـ«توتر شديد» عند الوجود خارج بيئته وأقرانه، وفرص نجاته في الهواء الطلق «ضئيلة للغاية».