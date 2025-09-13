مخاوف من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب كامتشاتكا الروسية

أفادت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية، اليوم السبت، بأن زلزالاً عنيفاً بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس "ريختر"، ضرب سواحل شرق روسيا، ووقع على عمق 39.5 كيلومتر.

بدوره، قال "مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض" إن زلزالاً، بلغت قوته 7.1 درجة، وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة "كامتشاتكا" الروسية، مضيفاً أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأعلن "مركز الإنذار من أمواج تسونامي" في المحيط الهادي، في بيان له، أن "من المحتمل حدوث أمواج مد عاتية في أعقاب الزلزال"

