بيت الحكمة يطلق النسخة الثانية من «ليتل تري»

أطلق بيت الحكمة في إمارة الشارقة النسخة الثانية من برنامج «ليتل تري» لرعاية الأطفال الصغار، بالتعاون مع معهد Dream Center الكوري، والذي يستمر عبر ثلاثة فصول دراسية متتالية تمتد من سبتمبر 2025 إلى يونيو 2026، ليصحب الأطفال من عمر 2 – 3 أعوام في رحلة تعليمية ممتعة للتعرف على الثقافة الكورية.

ويمنح البرنامج الصغار تجربة تفاعلية متكاملة، تجمع بين السرد القصصي والأنشطة الإبداعية ودروس تعلم اللغة الكورية وورش فنية، ضمن بيئة قائمة على مبادئ مونتيسوري التي تركز على تعزيز جوانب الاستقلالية والابتكار والتعلم عبر اللعب.