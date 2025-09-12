أسود تلتهم حارس حديقة حيوانات أمام السياح بعد ارتكابه خطأ قاتلاً

شاهد السياح المذهولون برعبٍ حارس حديقة حيوانات يُجرّ أرضًا ويأكله قطيع من الأسود في تايلاند.

ووقع الهجوم المروع في حديقة سفاري وورلد بانكوك عندما خرج جيان رانغخاراسامي، البالغ من العمر 58 عامًا، من سيارته الجيب داخل حظيرة الأسود.

وقال شهود عيان إن أسدًا تسلل من الخلف قبل أن ينقض عليه، وانضمت إليه العديد من الأسود الأخرى بسرعة. وأطلق الزوار أبواق سياراتهم وصرخوا في محاولة يائسة لإخافة الوحوش، لكن الأسود الكبيرة هاجمت رانغخاراسامي حتى الموت، بينما كانت العائلات تشاهد المشهد برعب.

وشاهد البروفيسور تافاتشاي كانشانارين، وهو طبيب في أحد المستشفيات الرائدة، المأساة تتكشف حوالي الساعة 11 صباحًا يوم الأربعاء الماضي، وقال: "هاجم الأسد حارس حديقة الحيوانات أثناء خروجه من سيارته. كان على بُعد حوالي عشرة أمتار، ثم اقترب ببطء وأمسك بالحارس من الخلف، وسحبه أرضًا وعضّه. ثم انضم ثلاثة أو أربعة أسود أخرى إلى عضّ الحارس. وأضاف أن الحادثة استمرت حوالي 15 دقيقة قبل أن يتمكن الموظفون من الوصول إلى الضحية.

ونُقل رانغخاراسامي، وهو حارس مخضرم عمل مع الأسود لما يقرب من 30 عامًا، إلى مستشفى إنترارات، ولكن أُعلنت وفاته فور وصوله، وفقًا لصحيفة "نايشن تايلاند".

وتعتقد الشرطة أن حارس حديقة الحيوانات انتهك إجراءات السلامة الصارمة بمغادرته سيارته.

كما أفادت صحيفة "بيبول" أن منطقة رحلات السفاري التي يُسمح فيها بالقيادة بالسيارة تُطبق سياسة منع الخروج لكل من الموظفين والزوار. وعلق العقيد نيروتشفون يوتامات من مركز شرطة خاناياو: "عادةً ما يبقى في السيارة، ويبتعد الأسد بمجرد تشغيل المحرك، ولكن في هذه الحالة، كان باب السيارة لا يزال مفتوحًا".

وأمرت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات (DNP) بإغلاق منطقة السفاري مؤقتًا ريثما تُجرى فحوصات السلامة.