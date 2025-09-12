«ديب دايف دبي».. رحلة تحت الماء بأجواء سينمائية

كشف «ديب دايف دبي» عن تجربة جديدة كلياً باسم «سانكن سيتي ووك»، تأخذ الضيوف في رحلة غير مسبوقة لمدة ساعة كاملة إلى مدينة غارقة تحت الماء، حيث يرافقهم مدرّبون معتمدون لاستكشاف مشاهد آسرة، صُممت كلها بطريقة سينوغرافية مُتقنة لتحاكي أجواء السينما، ويدخل ضيوف الرحلة عالماً تفاعلياً غامراً، فيمكنهم ركوب أرجوحة ودراجة هوائية أو الاجتماع حول طاولة قهوة تحت الماء.

ترحب هذه التجربة بجميع الضيوف من سن 10 سنوات فما فوق، ولا تحتاج إلى خبرات أو تدريب مسبق على السباحة، ما يجعلها خياراً مثالياً لكل الأعمار، تبدأ الرحلة الممتدة لساعة كاملة بتقديم إحاطة شاملة حول الإرشادات وإجراءات السلامة، يعقبها تجهيز المشاركين ببدلات الغطس والمعدات المتوافرة في الموقع. بعد ذلك، ينضم الضيوف إلى مدربين متخصصين لخوض جولة على الأقدام تحت الماء لمدة 20 دقيقة عبر المدينة الغارقة في تجربة آمنة وممتعة.

وقال مدير «ديب دايف دبي»، جارود جابلونسكي: «التجربة الجديدة تنسجم مع شهرة الإمارة عالمياً في ابتكار مغامرات استثنائية تتخطى المألوف».