«الشارقة.. وجهة نظر» تفتح باب المشاركة في الدورة 13

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقدم للمشاركة في النسخة الـ13 من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة.. وجهة نظر»، المقررة إقامته في يوليو 2026.

ويرحّب المعرض بالفنانين العاملين بمختلف الأساليب والمقاربات ومن جميع الدول، ويشجّع على التقدّم بمقترحات تتخطى حدود التصوير الفوتوغرافي الحالية، وتطلع إلى آفاق جديدة في هذا السياق، حيث سيتم اختيار أربعة فنانين من خلال هذه الدعوة المفتوحة، وسيتلقّى كل منهم رسوم إنتاج بقيمة 40 ألف درهم، إضافة إلى أجر منفصل للفنان، لتطوير سلسلة فوتوغرافية تُعرض في النسخة المقبلة من المعرض.