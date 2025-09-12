أحلام في محطة فنية فارقة على مسرح عبادي الجوهر اليوم

ضمن فعاليات موسم جدة تستعد النجمة الإماراتية، أحلام الشامسي، لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، وذلك وسط توقعات بأن يغدو هذا الحفل بعض أبرز المحطات الفنية الفارقة التي سجلتها النجمة الإماراتية هذا العام، نظراً إلى ما يحمله من وعود بمفاجآت استثنائية وتنظيم عالي المستوى، فضلاً عن الحضور الجماهيري الموسع الذي يتوقعه منظموه.

ومنذ لحظة وصولها إلى مدينة جدة، اتجهت النجمة الإماراتية مباشرة إلى المسرح، لتنطلق في تجربة بروفات موسيقية مكثفة، امتدت حتى ساعات الفجر الأولى، فيما لم تشمل هذه الخطوة مجرد استعدادات تقنية للقاء الجمهور فحسب، بل هي أشبه بعملية تدقيق شاملة لكل عناصر الحفل المتوقع، بداية من توزيع الصوت إلى حركة الإضاءة وانسجام العازفين، ووصولاً إلى تصميم المشهد البصري، حيث شددت أحلام في تصريحاتها بأن هدفها أن يكون الحفل «على مستوى عالمي لا يقل عن كبريات المهرجانات الدولية».

وفي خطوة لافتة، أعلنت أحلام أنها لن تسمح بتسريب أي تفاصيل من البروفات، مؤكدة أن «المفاجأة لا تكتمل إلا على خشبة المسرح»، مخاطبة جمهورها عبر مقطع فيديو على «إنستغرام»، بالقول «وحشتوني.. وحشتوني.. وحشتوني»، مضيفة «ليلة ما لها مثيل.. يا أهل جدة الغاليين.. طاير قلبي.. عاوزة الوطن العربي كله يسمع صوتكم وسقفاتكم وغناكم».

وأوضحت الجهة المنظمة أن الحفل سيدار وفق 14 فئة من التذاكر، فيما سيتم فتح أبواب الدخول عند السابعة والنصف مساء، على أن يبدأ العرض عند التاسعة والنصف، مشددة التعليمات الرسمية بالالتزام بضوابط الذوق العام، سواء فيما يتعلق بالملابس أو السلوك، إضافة إلى إجراءات أمنية دقيقة تراعي سلامة الجميع، في الوقت الذي سيظل البعد الإنساني حاضراً، خصوصاً أن النجمة الإماراتية ترى في لقائها بجمهور جدة استمراراً لعلاقة استثنائية قوامها الوفاء والبهجة المشتركة، مع جمهور الخليج والعالم العربي، على حد تعبيرها.

وتأتي مشاركة أحلام في هذا الحفل بعد أسابيع قليلة فقط من مشاركتها في مهرجان قرطاج الدولي بتونس، حيث اختتمت فعاليات الدورة الـ59 في أمسية وصفت بالتاريخية، إذ صرّحت أحلام بأنها شاركت «من دون أي مقابل مادي»، مؤكدة أن دافعها كان تقدير قيمة هذا المسرح العريق الذي احتضن بداياتها الأولى قبل 27 عاماً.