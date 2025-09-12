الأرجنتينية نيكول تؤكد ارتباطها بلامين جمال

وضعت المغنية الأرجنتينية، نيكي نيكول (25 عاماً)، حداً للتكهنات المثارة عن علاقتها بنجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال (18 عاماً)، وأكدت وجود علاقة عاطفية تربط بينهما. وخلال زيارتها لبرشلونة، أول من أمس، لحضور عرض أزياء، تحدثت مغنية البوب ​​الأرجنتينية (التي تحظى بمتابعة 22 مليون متابع عبر منصة إنستغرام) للصحافيين، وأقرت بحقيقة قصة الحب التي يتابعها 60 مليون شخص.

ونقلت شبكة «آر إم سي» الفرنسية عن نيكول قولها عن لامين: «لقد علمني أيضاً كلمة أحبك بالكتالونية، إنه يعلمني جيداً».

وفي الأسبوع الماضي، أكد والد لامين وجود علاقة بين نجله ونيكول، ونشر منير يامال، عبر منصة «إنستغرام»، صورة لنجله برفقة نيكول مصحوبة برمز قلب.