«كوكبيت»: 93% من الطيارين الألمان اعترفوا بـ «القيلولة» خلال الرحلات

حذرت نقابة الطيارين الألمان «كوكبيت»، من أن القيلولة أثناء الرحلات الجوية أصبحت «واقعاً مقلقاً» لدى أعضائها، منبّهة إلى «الإرهاق المتزايد» الذي يعانيه العاملون في هذا القطاع.

وأعلنت نقابة «كوكبيت» أنها أجرت استطلاعاً شمل أكثر من 900 طيار في الأسابيع الأخيرة، ووجدت أن 93% منهم اعترفوا بأنهم أخذوا قيلولة أثناء الرحلات الجوية في الأشهر القليلة الماضية، وقالت النقابة إن 44% من الطيارين الذين شملهم الاستطلاع كانوا ينامون «بانتظام» أثناء الرحلات الجوية، و12% يفعلون ذلك في كل رحلة، بينما لم يتذكر 7% منهم عدد مرات حدوث ذلك.

وقالت نائب رئيس نقابة «كوكبيت»، كاترينا ديزلدورف: «أصبحت القيلولة منذ فترة طويلة أمراً طبيعياً في قمرات القيادة بالطائرات الألمانية».

وأضافت: «ما كان يُقصد به في الأصل أن يكون إجراءً قصير الأمد لشحن الطاقة، تحول إلى حل دائم لضغط» العمل، وتابعت ديزلدورف: «القيلولة القصيرة ليست ضرورية في حد ذاتها، لكن إرهاق طاقم قمرة القيادة بشكل دائم يشكل خطراً كبيراً».

وأشارت إلى أن نقص الموظفين و«الضغط التشغيلي المتزايد» فاقما معاناة الطيارين في هذا الإطار، لاسيما خلال أشهر الصيف.