الصين تعاقب «ريد نوت» بسبب محتويات «تافهة»

أعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الإنترنت في الصين، أمس، أنها أصدرت «تحذيرات وعقوبات صارمة» بحق مسؤولي تطبيق التواصل الاجتماعي «شياوهونغشو»، المعروف عالمياً باسم «ريد نوت»، بسبب محتواه الإلكتروني «التافه والسلبي».

وأشارت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، في بيان، إلى أن «المسؤولين» في المنصة الشبيهة بـ«إنستغرام»، سينالون العقاب بعد فشل «شياوهونغشو» في «الوفاء بمسؤوليته الرئيسة في إدارة المحتوى»، ولم تُفصح الهيئة الناظمة عن تفاصيل العقوبات التي ستفرضها على التطبيق.

وانتقدت الهيئة المنصة لاستضافتها «الكثير من المنشورات التي تُبالغ في عرض تفاصيل حياة المشاهير الشخصية وأمور تافهة، بالإضافة إلى محتوى سلبي آخر يتصدر قوائم البحث للموضوعات الأكثر تداولاً».

أُطلق «شياوهونغشو» في شنغهاي، عام 2013، ويضم مئات الملايين من المستخدمين النشطين شهرياً.

وتعمل المؤسسات المعنية برقابة المحتوى على تشديد قبضتها على صناع المحتوى، خصوصاً ما يعد مخالفاً للقيم والمعايير الاجتماعية والثقافية المحلية.