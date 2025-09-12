«العالمي للتكنولوجيا الصحية» يختتم أعمال نسخته الأولى في دبي

اختتمت في دبي أعمال النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech 202»، المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية، التي استمرت ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وشارك فيها أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، وما يزيد على 5000 من روّاد قطاع الرعاية الصحية حول العالم.

وتضمنت فعاليات المعرض سلسلة من الجلسات النقاشية الملهمة عبر منصات ثلاث تناولت مستقبل الصحة الرقمية، إلى جانب الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بأول مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية على مستوى المنطقة.

وأكّد المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في «دبي الصحية»، الشريك الرئيس للحدث، عاطف البريكي، دور المعرض في الارتقاء بأوجه التعاون بين المعنيين في القطاع الطبي من أجل تعزيز الابتكار، لافتاً إلى أن المشاركة في النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية تُعد فرصة مثالية، لتسليط الضوء على جهود «دبي الصحية» للاستفادة من الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، لإعادة رسم ملامح عملية تقديم الرعاية بالكامل.

وأضاف أنه من خلال محفظتنا من المبادرات المبتكرة، مثل غرف المستشفيات الذكية وإدارة الألم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والسجلات الطبية الذكية، نعمل على الاستفادة من التطوّرات التكنولوجية لتوفير تجارب أكثر ذكاء وتخصيصاً للمرضى.

وتم خلال الحدث الإعلان عن الفائزين في مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية على مستوى المنطقة، حيث قدمت 40 شركة ناشئة واعدة حلولها التقنية خلال المعرض، وحصلت شركة «Strolll» على جائزة بطل الابتكار من «إكسليريت».