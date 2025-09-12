تخريج 15 شاباً إماراتياً في برامج قيادية بالتعاون بين «شنايدر» و«موانئ دبي»

أحرز 15 شاباً إماراتياً خطوة كبيرة نحو تشكيل مستقبل مستدام لدولة الإمارات، بعد تخرجهم في برامج قيادية رائدة أطلقتها «شنايدر إلكتريك» ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ونظمت «شنايدر إلكتريك»، الرائدة عالمياً في التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، حفلاً لتكريم الخريجين. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركتين بتنمية المواهب الإماراتية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

تضمن حفل التخريج تكريم تسعة طلاب جامعيين من برنامج «رواد مستقبل الاستدامة»، وستة موظفين متميزين من «برنامج تبادل الخبرات»، وقد أتيح للمشاركين خلال البرنامجين فرصة التعرف العملي إلى أحدث ممارسات الاستدامة، والابتكار الرقمي، وتطوير المهارات القيادية.

وقالت رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، أمل الشاذلي: «يجسد الحدث التزامنا المشترك بتعزيز الاستدامة والتفوق التكنولوجي في دولة الإمارات، إضافة إلى رعاية المواهب الوطنية وتعزيز كفاءاتها في المجالات الحيوية التي تركّز على المستقبل».

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «تُجسد هذه البرامج ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي طموح المواهب الإماراتية الشابة مع شراكات قوية، ويعد الاستثمار في الكوادر البشرية محور استراتيجيتنا للاستدامة، ومع وجود أكثر من نصف سكان دولة الإمارات دون سن الـ30، فإنها واحدة من مجموعات المواهب الأصغر سناً في العالم، والمستعدة لقيادة التحوّل نحو تجارة وسلاسل توريد أكثر استدامة».