الكيتو لا يفيد الجسد فقط.. بل النفسية أيضًا

أصبحت الحمية الكيتونية، المعروفة اختصاراً بـ«كيتو»، خياراً شائعاً لفقدان الوزن لدى الكثيرين.

والآن، توصَّل باحثون من جامعة ولاية أوهايو إلى أن هذا النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون قد يساعد أيضاً على التخفيف من أعراض الاكتئاب.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز»، كشفت دراسة جديدة عن أن أعراض الاكتئاب انخفضت بنسبة نحو 70 في المائة لدى 16 طالباً من جامعة ولاية أوهايو اتبعوا حمية «كيتو» مُنظَّمة لمدة لا تقل عن 10 أسابيع.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الأدوية والعلاج النفسي يمكن أن يقللا من أعراض الاكتئاب بنسبة 50 في المائة تقريباً خلال المدة نفسها.

ورغم اختلاف شدة الاكتئاب بين المشاركين، فإن أعراض أي منهم لم تتفاقم، وسُجِّل انخفاض بنسبة 37 في المائة في الأعراض بحلول الأسبوع الثاني من الدراسة.

وأظهرت الدراسة أيضاً تحسناً كبيراً في «الصحة العامة» للمشاركين، حيث تضاعفت 3 أضعاف، مع تحسُّن في الذاكرة، وسرعة المعالجة الذهنية، والوظائف التنفيذية، والانتباه.

كل المشاركين تقريباً فقدوا الوزن، بمعدل 5 كيلوغرامات، وانخفاض بنسبة 2.4 في المائة في الدهون بالجسم.

تكوَّنت العينة من 10 نساء و6 رجال، بمتوسط عمر 24 عاماً.

وكان المشاركون جميعاً يتلقون علاجاً دوائياً أو نفسياً (أو كليهما) للاكتئاب الحاد قبل بدء النظام الغذائي الكيتوني.

في بداية التجربة، تلقى المشاركون تدريباً مكثفاً حول الحمية الكيتونية، عبارة عن تناول أقل من 50 غراماً من الكربوهيدرات يومياً، مع تناول كميات أعلى من الدهون وبروتين معتدل.

وقد طُلب منهم تناول الطعام عند الشعور بالجوع والتوقف عند الشبع، دون الحاجة لحساب السعرات الحرارية.

وأوضح باحثو جامعة ولاية أوهايو أن الحمية الكيتونية تُحوّل الدهون إلى «كيتونات»، وهي أحماض تستخدمها خلايا الجسم والدماغ مصدراً بديلاً للغلوكوز.

وتُوفر حالة «الكيتوزية الغذائية» وصولاً أفضل إلى الكيتونات بوصفها مصدراً للطاقة ولأغراض تنظيمية داخل الجسم.

وخلص الباحثون إلى أن تحقيق «الكيتوزية الغذائية» قد يُستخدم «علاجاً مساعداً للاكتئاب». وأوصوا بإجراء تجربة سريرية موسعة للتحقق من النتائج.

في مقابلة مع «فوكس نيوز»، قال الدكتور جيف فوليك، الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ علوم الإنسان في جامعة ولاية أوهايو، إن «حجم التحسُّن كان مفاجئاً بكل تأكيد».

وأضاف: «هناك كثير من الأدلة التي تشير إلى أن الكيتونات تُحسِّن من وظائف الدماغ، وقد تُغيِّر الحالة المزاجية من خلال تأثيرها على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية العصبية».

وأوضح أن الكيتونات قد يكون لها تأثير مباشر على بعض النواقل العصبية المرتبطة بالاكتئاب.

وأشار فوليك أيضاً إلى أن الكيتونات لها خصائص مضادة للالتهاب، مما قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية.

كما لفت إلى أن فقدان الوزن قد يكون له تأثير مباشر على الصحة النفسية، قائلاً: «هناك أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للاكتئاب، ومن المرجح وجود علاقة بين الأمرين».

ولمَن يعانون من اضطرابات نفسية، نصح فوليك بتجربة «نمط غذائي مختلف».

وأضاف: «إذا كنت تعاني من حالة نفسية، فقد يكون هذا أداة أخرى في صندوق الأدوات تستحق التجربة. وإذا قررت ذلك، فابحث عن متخصص يفهم مبادئ الحمية الكيتونية ويمكنه دعمك خلال العملية».

من جانبه، قال الدكتور رايان باتيل، الطبيب النفسي المشارك في إعداد الدراسة من مكتب الإرشاد النفسي بجامعة ولاية أوهايو، إن التوتر والقلق والاكتئاب تُعد «من أكبر عوائق الأداء الأكاديمي» لدى طلاب الجامعات في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن نحو 40 في المائة من الطلاب يُبلّغون عن أعراض اكتئاب، بينما يحصل نحو نصفهم فقط على علاج.

وتابع قائلاً: «نواجه فجوة علاجية، حيث يعاني عدد أكبر من الطلاب من مشكلات نفسية مقارنة بعدد مَن يستطيعون الحصول على علاج مهني. لذا نحن بحاجة إلى طرق جديدة لمساعدة الطلاب على نطاق واسع، والتغذية أحد هذه الطرق».

وأشار الباحثون إلى أن من أبرز قيود هذه التجربة التجريبية عدم وجود مجموعة مقارنة لم تتبع الحمية الكيتونية، وهو ما يُفترض تضمينه في التجارب السريرية الموسعة المستقبلية.

وقد تم تمويل هذه التجربة من قبل «صندوق بحوث الدماغ، التابع لمجموعة بازوكي» (Baszucki Group Brain Research Fund).