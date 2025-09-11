ما هو مشروب المتة الذي هاجر مع السوريين ؟ وما هي فوائده وآثاره الجانبية ؟

مع هجرة ملايين السوريين إبان الثورة ثم الحرب في سوريا، وانتشارهم في كثير من الدول العربية والأوروبية، حملوا معهم الكثير من العادات والطقوس، التي لم تكن تعرفها الدول والشعوب المستضيفة، ومنها مشروب "المتة" الشهير. فما هي "المتة"؟

يصنع مشروب المتة الشهير من الأوراق المجففة لنبتة المتة والتي لها العديد من الفوائد الغذائية والجمالية. وتحتوي المتة على مضادات الأكسدة والكافيين وعناصر غذائية أخرى. كما تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تحسّن الأداء البدني، وترفع مستويات الطاقة، وتساعد في إدارة الوزن. وتحتوي المتة على العديد من المركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك:

الزانثينات: تعمل هذه المركبات كمنشطات. وتشمل الكافيين والثيوبرومين، واللذين يوجدان أيضًا في الشاي والقهوة والشوكولاتة.

مشتقات الكافيويل: تُعد هذه المركبات من أهم مضادات الأكسدة المعززة للصحة في الشاي.

السابونينات: تتميز هذه المركبات المُرة بخصائص مضادة للالتهابات وخافضة للكوليسترول.

البوليفينولات: تُمثل هذه المجموعة الكبيرة من مضادات الأكسدة، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي شاي المتة أيضًا العديد من المغذيات الدقيقة المهمة الأخرى، بما في ذلك:



المتة غنية بمضادات الأكسدة

السعرات الحرارية: 15

الدهون: 0 غرام (غ)، أو 0٪ من القيمة اليومية

الصوديوم: 0 مليغرام (ملغ)، أو 0٪ من القيمة اليومية

الكربوهيدرات: 3 غرامات (غ)، أو 1٪ من القيمة اليومية

الألياف: 0 غرام (غ)، أو 0٪ من القيمة اليومية

السكريات المضافة: 0 غرام (غ)، أو 0٪ من القيمة اليومية

البروتين: 0.5 غرام (غ)، أو 1٪ من القيمة اليومية

ما هي منافع شرب المتة للجسم؟

1- تعزيز فقدان الوزن

يساعد تناول المتة على فقدان الوزن، إذ أن الكافيين الموجود فيها له تأثير حراري طبيعي. فهو يُسرّع عملية الأيض ويحفز الجسم على استهلاك المزيد من الطاقة وزيادة حرق الدهون. وللمساعدة في فقدان الوزن، يُنصح بدمج المتة في نمط حياة صحي ونشط.

2- مكافحة التعب

يُمكن للكافيين الموجود في المتة أن يمنع تأثير الأدينوزين، وهي مادة تُسبب التعب والنعاس. كما أنه يُحفز إطلاق الأدرينالين والنورإبينفرين والدوبامين والغلوتامات والسيروتونين، وهي نواقل عصبية ذات تأثير مُحفّز طبيعي.

لذلك، يُمكن تناول المتة لمكافحة التعب وتقلبات المزاج، مما يجعلها خيارًا جيدًا لتناولها عند الاستيقاظ أو بعد الغداء. مع ذلك، يُنصح بتجنب تناول المتة في وقت متأخر من بعد الظهر والمساء، لأن تناولها في وقت متأخر من اليوم قد يُسبب الأرق ويُصعّب النوم.

3- خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)

المتة غنية بالسابونينات والزانثينات والفلافونويدات، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا تمنع أكسدة الخلايا الدهنية وتُخفّض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم.

4- الوقاية من داء السكري

تحتوي المتة مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي يُمكن أن تُساعد في تعزيز صحة البنكرياس. حيث يُعدّ البنكرياس السليم ضروريًا لإنتاج الأنسولين على النحو الأمثل وتنظيم مستويات الجلوكوز، وهما أمران مهمان للحد من خطر مقاومة الأنسولين والإصابة بداء السكري.

5- تحسين المزاج

يساعد نبات المتة على تحسين المزاج بفضل غناه بالكافيين والثيوبرومين. وهما مركبان يُحفّزان إفراز السيروتونين في الجسم، وهو ناقل عصبي يُساعد على تنظيم الصحة العامة والمزاج والنوم.

6- تقوية جهاز المناعة

يحتوي نبات المتة كميات ممتازة من السابونين والثيوبرومين، وهما مركبان حيويان فعالان مضادان للالتهابات. لذلك، يُمكن أن يُساعد نبات المتة على تعزيز المناعة ومكافحة العدوى التي تُسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

7- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

يُعتبر نبات المتة غنيًا بالبوليفينولات التي تتميز بخصائص طبيعية مضادة للأكسدة والالتهابات. يُمكن أن تُساعد هذه المركبات على تعزيز صحة الشرايين والحفاظ على مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ضمن المستويات الطبيعية، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الآثار الجانبية لشرب المتة

قد يكون شرب المتة، وخصوصًا بكميات كبيرة، غير آمن. كما ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وقد يُسبب الكافيين آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

كما أظهرت الدراسات أن شرب كميات كبيرة من المتة الساخنة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بسرطانات الفم والرئتين والمعدة والقولون والمثانة وغيرها. قد يكون هذا بسبب تأثيرات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs). هذه الهيدروكربونات هي مواد مسرطنة، أو مواد قد تُسبب السرطان.

لم تُلاحظ هذه المخاطر إلا لدى الأشخاص الذين يشربون كميات أكبر بكثير من المتوسط ​​من المتة. وتشير بعض الأدلة إلى أن تناول أكثر من لتر واحد يوميًا، أو 4-8 أكواب، هو الأكثر خطورة.

وتحتوي المتة أيضًا الكافيين، لذا فإن الإفراط في شربها قد يُسبب آثارًا جانبية. كما قد يزيد الإفراط في تناول الكافيين من خطر الإصابة بـ:

القلق

النزيف

الإسهال

الجلوكوما (المياه الزرقاء)

ارتفاع ضغط الدم

الأرق

عدم انتظام ضربات القلب

العصبية

النوبات.