متشدّدون يهاجمون منزل فضل شاكر.. ويوقّعونه على تعهد بعدم الغناء

تناقلت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي اليوم حبر هجوم عدد من المتشددين المطلوبين أمنياً وقضائياً على منزل الفنان فضل شاكر في مُخيم عين الحلوة، بهدف إحراقه احتجاجاً على معاودته الغناء.

وأفيد أن هذه المجموعة تنتمي إلى تنظيم محظور أفراده مطلوبون للدولة اللبنانية.

إلا أن جيران فضل شاكر تصدّوا للهجوم على منزله، ووقفوا في وجه المهاجمين، ما أدى إلى حصول صدام كبير في حي المنشية في المخيم حيث يقيم الفنان اللبناني.

وذكرت مصادر أن أحد القياديين في المخيم، دخل على خط الوساطة لحل الأزمة مع المجموعة المهاجمة وتهدئة الوضع، وتم الوصول إلى حل مؤقت يقضي بتوقف شاكر عن الغناء قريباً بعد إنهاء إصدار ألبومه الجديد الذي وقع عقداً بشأنه مع إحدى الشركات.

في الوقت نفسه نفت بعض المواقع الخبر وقالت أنه حدث قبل فترة طويلة، وليس جديداً، فيما لم يصدر أي تعليق حتى الساعة من الفنان فضل شاكر.