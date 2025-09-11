6 تنبيهات قد يرسلها لك جسمك قبل النوبة القلبية بأسابيع

سلط خبراء الضوء على علامات تحدث قبل أسابيع من النوبة القلبية الخطيرة، مثل التعب المستمر وضيق التنفس وعسر الهضم والدوار. مؤكدين إن عدم فهم العلامات اليومية قد لا يوفر فرصة لطلب المساعدة مبكرا وحماية القلب وقد لا يضمن الحصول على المساعدة قبل أن تصل الحالة إلى حدها الأقصى.

ويحذر الأطباء من ست مؤشرات خطيرة قد تنذر لاحقاً بأزمة حقيقية أو تكون علامات بعيدة المدى على نوبة قلبية قاتلة:

1. انزعاج في الصدر

يعتقد الكثيرون أن النوبة القلبية تعني دائمًا ألمًا شديدًا في الصدر، ولكنها ربما تكون أيضًا عبارة عن ضغط غامض أو امتلاء أو ضيق يظهر ويختفي. ووفقًا لجمعية القلب الأميركية، فهو انزعاج يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يعود بعد أن يتلاشى. ويمكن أن ينتشر الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو منطقة المعدة، ويُسمى غالبًا "الألم الرجيع".



2. إرهاق غير عادي وغير مبرر

قد يبدو الأمر إرهاقًا بسيطًا، لكن الشعور بتعب أكثر من المعتاد، حتى بدون بذل جهد شاق، يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة، خاصةً إذا استمر رغم الراحة. وتشير الدراسات إلى أن التعب المستمر والشديد قبل الإصابة بنوبة قلبية أمر شائع، خاصةً بين النساء.

3. ضيق التنفس

يمكن أن يجد الشخص صعوبة في التقاط الأنفاس حتى لو لم يصعد الدرج أو يحمل شيئًا ثقيلًا. ويمكن أن يحدث ضيق التنفس هذا مع أو بدون انزعاج في الصدر. يظهر تدريجيًا، وربما يبدو أحيانًا غير مرتبط، ولكنه دليل مهم على أن القلب لا يحصل على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين.

4. عسر الهضم والغثيان

يمكن أن يكون الألم أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن، أو الشعور بالانتفاخ، أو عسر الهضم أو الغثيان، من أعراض انسداد الشريان خصوصاً عندما لا يبدو أن أي شيء أكله الشخص يفسر ذلك. وفي كثير من الحالات، يتجاهل الناس هذه العلامات الهضمية، معتقدين أنها مشاكل بسيطة في المعدة.

5. دوار أو تعرق بارد

إن شعور الشخص بأنه على وشك الإغماء، أو الشعور بدوار مفاجئ أو تعرق بارد (خاصةً بدون ممارسة الرياضة أو وجود التدفئة)، غالبًا ما يشير إلى أن الجسم تحت ضغط، ربما بسبب قصور في القلب. إنها بمثابة إنذارات منقذة للحياة.

6. عدم انتظام ضربات القلب

للقلب إيقاع معين، والانحراف عنه دائمًا ما يكون مصدر قلق صحي. يمكن أن يكون تسارع ضربات القلب أو خفقانها أو عدم انتظامها بشكل غريب (الخفقان) أكثر من مجرد قلق أو نتيجة لتناول الكثير من الكافيين. إنها أيضًا علامة على اضطراب إيقاع القلب، وهي حالة مرتبطة بخطر الإصابة بنوبة قلبية.