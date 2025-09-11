اعترافات صادمة لأمريكي ينتظر الإعدام: هكذا قتلت 26 امرأة

يعود اسم جوزيف ناسو الشهير بـ"قاتل الأبجدية" وهو أحد أشهر القتلة في تاريخ كاليفورنيا إلى دائرة الضوء مجدداً، مع ظهور وثائقي جديد يكشف المزيد من جرائمه تحت عنوان: "أسرار قاتل متسلسل – اعترافات من زنزانة الإعدام"، والذي سيُعرض لأول مرة في الـ 13 من شهر سبتمبر الجاري.

وجوزيف ناسو، المصور السابق الذي أُدين عام 2013 بقتل أربع نساء، يزعم الآن أنه قتل في الواقع 26 امرأة، حسبما كشف زميله في زنزانة الإعدام، ويليام نوغيرا، الذي قضى أكثر من عقد داخل سجن سان كوينتن الشهير في كاليفورنيا.

ويقول نوغيرا في إحدى مقابلاته: "إنه مذنب بأكثر مما يعرفه أي شخص.. لقد أخبرني بكل شيء، وقد دوّنت كل ذلك"، بحسب ما نقلته "فوكس نيوز" الأميركية.

وكانت الحياة التي عاشها ناسو مزدوجة وصادمة للجميع فهو أب لطفلين، ومدرب فريق كرة بيسبول للأطفال (ليتل ليغ)، ومصور مدرسي في النهار، بينما كان قاتلا في الليل. فقد عثر المحققون على صور لنساء مقتولات ضمن متعلقاته، بالإضافة إلى "قائمة قتل" تحتوي على عشر أوصاف غامضة لضحايا محتملين.

حتى بعد إدانته وعقوبة الإعدام، ظل ناسو ينفي التهم الموجهة إليه في عدة مقابلات.

أما نوغيرا، الذي يقضي هو الآخر عقوبة الإعدام لجريمة قتل ارتكبها عام 1983، كُلّف بمساعدة السجناء المسنين داخل السجن، وهناك تعرف على ناسو وتطورت علاقتهما على مدى عشر سنوات، حيث انفتح ناسو على نوغيرا وقدم اعترافات صادمة عن جرائم قتل أكثر مما كان معترفًا به سابقًا.

واعترف ناسو لنوغيرا أنه قتل 26 امرأة، وأوضح أن "قائمة العشرة" التي أدت إلى إدانته ليست سوى قائمة فرعية، وأن لديه قائمة "العشرة الأوائل" الحقيقية. كذلك، عُثر في منزله على مجموعة من العملات التي تحتوي على 26 رأسًا من الذهب تمثل ضحاياه.

كذلك، جمع نوغيرا ملفًا ضخمًا مكونًا من 300 صفحة يضم أدلة مشفرة، واعترافات جزئية، وسلمه إلى المحقق المتقاعد في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كين ماينز، الذي تولى القضية.

وبينما لم يسمِ ناسو ضحاياه صراحة، ألمحت قصصه إلى جرائم قتل منسية، مثل حالة لين روث كونيس التي اختفت في السبعينيات بعد استجابتها لإعلان عارضات أزياء، حيث وُجدت دراجتها بالقرب من المكان الذي وصفه ناسو. وبفضل تعاون المحقق ماينز ونوغيرا، تم ربط ناسو بعدة قضايا قتل منسية، وتقديم إجابات لعائلات الضحايا التي طال انتظارها.

كما عثر المحققون أيضا على مذكرات تفصيلية تضم أكثر من 100 حالة اعتداء منذ خمسينيات القرن الماضي، معظمها ضد فتيات قاصرات. هذه الاكتشافات دفعت وكالات إنفاذ القانون في كاليفورنيا ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إعادة النظر في قضايا غير محلولة.

وبحسب الوثائقي قد تمتد جرائم ناسو إلى أبعد مما تخيله أحد، ولا يزال إرثه المروع يؤرق المحققين وعائلات الضحايا.

يذكر أن ناسو، المعروف بلقب "قاتل الأبجدية"، أُدين بقتل أربع نساء كانت أسماؤهن الأولى والأخيرة تبدأ بالحرف نفسه، بين عامي 1977 و1994.