حياة الفهد تتجاوز مرحلة الخطر واستعدادات لنقلها إلى بريطانيا للعلاج

أكد مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، يوسف الغيث، في تصريح لصحف محلية عدم صحة ما يُتداول عن تدهور حالتها الصحية. وأوضح أن الفهد لا تزال تحت الملاحظة في العناية المركزة بعد تعرّضها لجلطتين في الدماغ، وكانت على جهاز التنفس الصناعي قبل أن يُزال بنجاح وأصبحت قادرة على التنفس بدونه، معرباً عن التفاؤل بتحسّنها خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الغيث بأنه يجري استكمال الإجراءات الطبية والإدارية تمهيداً لنقل الفنانة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج خلال خمسة إلى سبعة أيام، بحسب المواعيد المتاحة في المستشفى هناك. وناشد جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل والسلامة التامة.