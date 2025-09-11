هل تعاني من تساقط الشعر؟ 5 أمور عليك تجنبها

يعاني بعض الأشخاص من حالة تعرف باسم الثعلبة البقعية، وهي من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى التهابها وتساقطها. عند الإصابة بهذه الحالة، غالباً ما يصبح شعرك أكثر هشاشة، لذا من المهم حمايته.

تجنب هذه الأمور الخمسة عند الإصابة بالثعلبة البقعية لمنع زيادة تساقط الشعر، وفقاً لموقع «هيلث»:

1. الروتين المدمر للعناية بالشعر

يُعدّ روتين العناية بالشعر أمراً بالغ الأهمية عند التعامل مع الثعلبة البقعية. قد تكون بشرة فروة رأسك حسّاسة بالفعل، وقد تُسبب بعض المنتجات وتسريحات الشعر المزيد من الضرر. أثناء العناية بشعرك، حاول تجنب هذه الأمور التي قد تُسهم في تساقطه...

المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية

تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية، مثل الكبريتات أو الكحول أو العطور المضافة. يمكن أن تُهيج هذه المكونات فروة الرأس والمناطق الحساسة الأخرى المُصابة بالثعلبة البقعية، مثل الجلد حول الحاجبين أو اللحية. ابحث عن منتجات خفيفة وخالية من العطور مُصممة للبشرة الحساسة أو الشعر الخفيف.

تسريحات الشعر المشدودة

قد تؤدي التسريحات التي تشد فروة الرأس بشدة أو تسبب ضغطاً عليها، مثل ذيل الحصان الممشط للخلف، أو الكعكة، أو الضفائر، إلى تساقط الشعر بشكل أكبر. اختاري تسريحات شعر فضفاضة ومريحة لا تشد شعرك.

الحرارة الزائدة

قد تؤدي درجات الحرارة العالية من مجففات الشعر إلى تفاقم تساقط الشعر. اتركي شعرك يجف في الهواء.

التمشيط القاسي

قد يؤدي شدّ الشعر بالفرشاة والأمشاط إلى تساقطه بسهولة أكبر. استخدمي فرشاة ناعمة ومشطاً واسع الأسنان، وخذي وقتك، خاصةً حول المناطق التي تتضمن شعراً خفيفاً.

2. الأطعمة التي قد تسبب الالتهاب

تُسبب الثعلبة البقعية التهاباً جلدياً. هناك العديد من العوامل، بما في ذلك النظام الغذائي، التي قد تؤثر بشكل أكبر على التهاب الجلد. تساعد بعض الأطعمة على تقليل الالتهاب ودعم صحة جهاز المناعة. تشمل الأطعمة المرتبطة بزيادة الالتهاب ما يلي...

الأطعمة والمشروبات السكرية

يمكن أن تُسبب الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، مثل الحلوى والمشروبات الغازية والمخبوزات، استجابات التهابية قد تُجهد جهاز المناعة.

الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المُصنّعة

يمكن أن تُسبب الوجبات السريعة والأطعمة فائقة التصنيع، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس المُعلبة، الالتهاب.

الحبوب المُكررة

تشمل هذه الحبوب الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة والعديد من الوجبات الخفيفة المُعلبة المصنوعة من الدقيق الأبيض، التي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة وتُساهم في الالتهاب.

بعض أنواع اللحوم

تحتوي لحوم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن على مركبات تتفاعل معها أجهزة المناعة لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى زيادة الالتهاب.

الغلوتين

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، فقد تُحاول بالفعل تجنب الغلوتين. يمكن أن يساعد القيام بذلك أيضاً في علاج داء الثعلبة البقعية. قد يساعد اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين في إعادة نمو الشعر لدى الأشخاص المصابين بالداء البطني والثعلبة البقعية.

انتبه لشعور جسمك بعد تناول أطعمة معروفة بأنها تُسبب الالتهاب. إذا لاحظت أن بعض الأطعمة تُفاقم أعراضك، فقد يكون من المفيد تعديل نظامك الغذائي.

3. التوتر غير المُسيطر عليه

بالنسبة للعديد من المصابين بالثعلبة البقعية، يُمكن أن يُؤدي التوتر إلى نوبات أو تفاقم تساقط الشعر. يرفع التوتر مستوى الكورتيزول، وهو هرمون يُمكن أن يتداخل مع عمل بصيلات الشعر ويؤثر على نموه.

من الشائع ملاحظة بقع جديدة من تساقط الشعر بعد فترة عصيبة. ولأن تساقط الشعر قد يكون عاطفياً، فقد يُؤدي إلى حلقة مُحبطة؛ التوتر يُسبب تساقط الشعر، وتساقط الشعر يُؤدي إلى المزيد من التوتر والقلق.

قد يُساعد تقليل التوتر على كسر هذه الحلقة المُفرغة وتقليل تكرار نوبات التساقط.

4. التعرض المفرط لأشعة الشمس

إذا كنت تعاني من داء الثعلبة البقعية، تصبح الحماية من الشمس أكثر أهمية. يساعد الشعر على حماية فروة رأسك ووجهك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة. فمن دون هذه الحماية، تصبح بشرتك أكثر عرضة للتلف والحرق بسهولة، ما يزيد من خطر إصابتك بأضرار طويلة الأمد وسرطان الجلد.

يمكنك حماية نفسك باتباع بعض الخطوات...

- ارتدِ شعراً مستعاراً أو قبعة واسعة الحواف

فهذا يساعد على تغطية فروة رأسك ووجهك عند الوجود في الهواء الطلق.

- استخدم واقياً من الشمس على المناطق المكشوفة

ضع واقياً من الشمس واسع الطيف بعامل حماية 30 أو أعلى على فروة رأسك وأي مناطق أخرى تعاني من تساقط الشعر فيها. أعد وضعه كل ساعتين، خاصةً إذا كنت تتعرق أو تسبح.

- تجنب ساعات ذروة الشمس

حاول الحد من وقت وجودك في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، أو تأكد من استخدام واقي شمس مناسباً خلال هذه الأوقات.

5. انخفاض مستويات فيتامين «د»

يعاني العديد من المصابين بالثعلبة البقعية من انخفاض مستويات فيتامين «د» مقارنةً بمن لا يعانون من هذه الحالة. كما توجد علاقة بين انخفاض فيتامين «د» وزيادة تساقط الشعر.

يساعد فيتامين «د» على دعم نمو بصيلات الشعر ووظائفها. تشير بعض الأبحاث إلى أن علاجات فيتامين «د» قد تساعد في إعادة نمو الشعر، ولكن لا توجد أدلة دامغة كافية حتى الآن تثبت أن فيتامين «د» وحده قادر على علاج تساقط الشعر. حتى لو كان فيتامين «د» مفيداً، فإن تناول كميات كبيرة منه عبر المكملات الغذائية قد يكون ضاراً.

مع ذلك، إذا كنت تعاني من داء الثعلبة البقعية، فمن المفيد استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتحقق من مستويات فيتامين «د» لديك. إذا أظهرت نتائج الاختبار نقصاً، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بمكملات فيتامين «د». وقد يوصي أيضاً بزيادة تناول فيتامين «د» الغذائي من خلال أطعمة، مثل الأسماك الدهنية والفطر.