في الهند : دفن امرأة في روث البقر لإعادة إحيائها والنتيجة مخيبة

في حادثة غريبة تستند للخرافات، دُفنت امرأة مسنة، توفيت بعد لدغة ثعبان، في كومة من روث البقر بناءً على نصيحة أحد المشعوذين، الذي ادعى أنه قادر بعدها على إحيائها من الموت في سيتابور، الهند.

ووقعت الحادثة في قرية تشاكبورفا بسيتابور، حيث لدغ ثعبان سام كالافاتي، البالغة من العمر 60 عامًا، في شهر يوليو الماضي، فنقلتها الأسرة إلى مركز صحي في قرية بيسوان خورد القريبة لتلقي العلاج، ومن ثم أُحيلت إلى مستشفى بي سي إم خير آباد، حيث أعلن الأطباء وفاتها.

وبعدما أعادت الأسرة الجثة إلى منزلها في القرية، وفي المساء، ادعى أحد أتباع ديانة محلية ( التانترا ) من السكان المحليين، والمعروف باسم بابا كريبال داس، أنه سيعيد المرأة الميتة إلى الحياة من خلال طقوس التانترا (وهي ممارسات روحية قديمة) . بناءً على ذلك قامت العائلة الحزينة بدفن جثة المرأة في كومة من روث البقر الساعة الثامنة مساءً، حيث تجمّع حشد غفير من السكان المحليين في المكان لمشاهدة "المعجزة". كما وصلت الشرطة المحلية إلى القرية وحاولت إقناع العائلة بعدم القيام بذلك، لكنهم لم يُوافقوا.

ووفقًا للسكان المحليين، ادّعى المشعوذ، الذي يعيش في قريتي حضرة بور وإيتشها، أنه أعاد المرأة الميتة إلى الحياة خلال 24 ساعة. لكن ثبت زيف هذا الادعاء، إذ لم تستيقظ المرأة حتى بعد الوقت الذي حدده "البابا" لإخراجها من روث البقر.

ومن المثير للاهتمام أن العائلة لم تُلقِ باللوم على "البابا" على هذه الممارسة العقيمة، ولم تُقدّم أي شكوى ضده في هذا الصدد. أما السكان المحليون، الذين تجمّعوا في المكان لمشاهدة "المعجزة"، فقد عادوا إلى منازلهم خائبين.

وردًا على الحادث، صرّح راكيش كومار سينغ، رئيس قسم شرطة تامبور، لقناة ETV Bharat بأنه بعد ورود معلومات عن الحادث، هرع فريق من الشرطة إلى الموقع لإقناع العائلة بعدم القيام بهذه العادة. وأضاف سينغ أنهم أصروا على ثقتهم بـ"بابا"، مما دفع الفريق للعودة من الموقع.