طيار سابق مُتهم بمحاولة إسقاط طائرة عمداً تحت تأثير المخدرات

قال مسؤولون إن طيارًا سابقًا في شركة طيران تجارية حاول إيقاف محركات طائرة ركاب أثناء رحلتها عام 2023، أُدين يوم الجمعة وحُكم عليه بالمراقبة، لكنه لا يزال يواجه حكمًا فيدراليًا.

وصرح جوزيف إيمرسون، الذي كان حينها مسافرا على مقعد في قمرة القيادة، بأنه تناول عقار السيلوسيبين، وهو مادة مهلوسة تُعرف باسم الفطر السحري، وأعرب عن ندمه على ذلك.

وأقرّ إيمرسون أمام محكمة ولاية أوريغون بذنبه في تعريض حياة الآخرين للخطر من الدرجة الأولى، وأُدين أمام المحكمة الفيدرالية بالسجن 50 يومًا، قد قضاها بالفعل، وخمس سنوات تحت المراقبة، و664 ساعة من خدمة المجتمع، وتعويضًا قدره 60569 دولارًا.

وقال إريك بيكارد، نائب المدعي العام في مقاطعة مولتنوماه بولاية أوريغون، بعد النطق بالحكم: "ما فعله جوزيف إيمرسون كان متهورًا وأنانيًا وإجراميًا. علينا أن نتذكر كيف كاد أن يُدمر حياة ليس فقط 84 شخصًا كانوا على متن الرحلة 2059، بل جميع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم أيضًا".

وتصل عقوبة التهمة الفيدرالية إلى السجن 20 عامًا كحد أقصى، من المقرر النطق بالحكم في 17 نوفمبر.

لم يُصب أحد بأذى في الحادث الذي وقع على متن رحلة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، والتي كانت متجهة من إيفريت، واشنطن، إلى سان فرانسيسكو. وكان على متن الطائرة 84 شخصًا، بمن فيهم إيمرسون. وكان من بينهم 11 طفلًا دون سن 14 عامًا، وفقًا لوثائق المحكمة. وأبلغ الطيار الذي قاد الطائرة المحققين أن إيمرسون قال خلال الرحلة: "أنا لست بخير". وقال مسؤولون إن إيمرسون مد يده وأمسك بمقابض إخماد الحريق الحمراء لسحبها، مما كان سيقطع الوقود عن المحركات، قبل أن يوقفه الطيار ومساعده، ويقوما بتحويل مسار الطائرة إلى بورتلاند.

وقالت محطة "إن بي سي" أن إيمرسون أبلغ المحققين أنه تناول السيلوسيبين قبل حوالي 48 ساعة من الحادث، وأنها كانت المرة الأولى التي يتناول فيها الدواء، وأنه عانى أيضًا من الاكتئاب، وفقًا لوثائق المحكمة ومحامي إيمرسون.

وأبلغت أليسون سنايدر، التي كانت مع زوجها على متن الطائرة، محكمة الولاية عبر الفيديو يوم الجمعة أنه كان من الممكن أن يُقتلا. ووصفت الحكم الصادر عن الولاية بأنه غير كافٍ.

وقالت: "كان إيمرسون يعلم أنه غير مؤهل للطيران، وهو شرط للجلوس في قمرة القيادة. كان يعلم أن مقعده يُلزمه بواجب تجاه الطاقم والركاب، وكان يعلم أنه غير قادر على تحمل هذه المسؤوليات".